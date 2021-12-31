В уходящем году Ивано-Франковская область получила в свой бюджет 803,4 миллиона гривен инвестиций от приватизации. Киев оказался только на третьей строчке, поскольку привлек только 382 миллиона гривен, однако именно в столице зафиксирована наибольшая конкуренция за объекты приватизации.

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Рейтинг регионов по сумме привлеченных инвестиций от приватизации

Вторую строчку рейтинга между Ивано-Франковщиной и Киевом заняла Львовщина – регион привлек 642 миллиона гривен инвестиций от приватизации. Крупнейшим объектом, проданным в этом году, стала Львовская исправительная колония – она принесла в бюджет более 400 миллионов гривен.

Вместе с тем в Киеве, третьем регионом в рейтинге, в течение года в торгах за один объект участвовали в среднем 7,5 частных компаний.

Также в пятерку списка попали Хмельницкая и Одесская области с показателями 305 миллионов и 236,4 миллиона гривен соответственно. Здесь в Фонде госимущества отмечают приватизацию Дунаевецкого комбината хлебопродуктов и имущественного комплекса "Одессавинпром".

Топ-5 регионов по привлечению инвестиций от приватизации в 2021 году / Инфографика Фонд государственного имущества Украины