Последняя неделя весны 2021 богата на события в мире миллиардеров, но основное внимание приковано к гонкам двух самых богатых людей мира за первое место в рейтинге Forbes . Трижды в течение недели менялся лидер, но наиболее вероятно, что в лето 2021 в статусе самого богатого человека мира войдет все же глава LVMH Бернар Арно.

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Со среды 26 мая 2021 состояние Бернара Арно увеличились на 3,9 миллиарда долларов, учитывая рост в Европе акции LVMH за прошедшую неделю с 773 до 800 долларов за акцию. Акции Amazon в то же время с пиковых значений недели, которых они достигли 26 мая – 3293 доллара за акцию, к закрытию торгов в пятницу упали в цене до 3223 доллара за акцию, что привело к уменьшению собственного капитала Джеффа Безос почти на 700 миллионов долларов.

Неделя борьбы за первое место

В минувший понедельник Арно начал неделю как самый богатый человек на планете – 186,3 миллиарда долларов – всего на 300 миллионов долларов больше, чем у Джеффа Безоса. Но акции Amazon выросли после открытия рынков в Нью-Йорке, и Безос вернул себе титул за несколько часов. Во вторник произошло то же: Арно начал день богаче, чем Джефф Безос, пока босс Amazon быстро не восстановил лидерство. На сегодня это привычная картина: по крайней мере еще в двух случаях с 2019 года Арно ненадолго был богаче Безоса, прежде чем в конце концов снова опускался на второе место к моменту закрытия рынков.



Бернар Арно в очередной раз возглавил гонку миллиардеров / Фото Cosas

Чем заняты лидеры гонки миллиардеров

В последнее время оба миллиардеры были заняты покупкой и продажей акций. С января по май Арно купил акций LVMH на 657 миллионов долларов. С начала года акции компании выросли более чем на 26% благодаря высоким продажам люксовых брендов, высокой моды и ювелирных изделий в Китае и США. Между тем Джефф Безос продает акции: после того, как в феврале Безос объявил, что покинет пост генерального директора Amazon в конце этого года, он продал акций гиганта электронной коммерции на сумму 6,6 миллиарда долларов (до уплаты налогов) за три недели в мае. В среду Джефф Безос объявил, что передаст пост генерального директора своему преемнику – Энди Джесси 5 июля 2021 года.