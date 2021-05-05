Кому достанется компания

В понедельник, 3 мая, Уоррен Баффет заявил, что вице-председатель Грег Абель возглавит компанию Berkshire Bathaway, если с Баффетом что-то случится.

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Директора сходятся во мнении, что если что-то со мной случится сегодня, Грег займет должность завтра,

– рассказал Баффет CNBC .

Кому достанутся деньги

Сейчас состояние Уоррена Баффета Forbes оценивает в 105,9 миллиарда долларов. Таким образом миллиардер является шестым самым богатым человеком мира. Почти все эти деньги, а именно 99%, Баффет планирует отдать на благотворительность при жизни или после смерти.

Что известно о благотворительности Баффета



Уоррен Баффет и Билл Гейтс являются давними друзьями / Фото Getty Images

Баффет основал благотворительную организацию The Giving Pledge вместе с Биллом и Мелиндой Гейтс в 2010 году. Тогда же он и сделал свое обещание .

Если бы мы использовали более 1% моих доходов от акций, мы бы не стали жить лучше или счастливее. Зато эти 99% могут иметь огромное влияние на здоровье и благополучие других людей,

– написал Баффет.

Помогает ли Баффет своим детям

Жена Баффета умерла, у него осталось трое детей: Сьюзен, которой сейчас 67 лет, Говард (66 лет) и Питер (62 года).

Уоррен Баффет утверждает, что это обещание никоим образом не влияет на благосостояние его или его детей. По словам миллиардера, он достаточно помог и продолжает помогать своим детям.

Я все верю в философию, что очень богатый человек должен оставлять своим детям достаточно, чтобы они могли что-то делать, но недостаточно, чтобы они могли не делать ничего,

– поучает успешный инвестор.