Не чувствуют запах украинской крови: Metro, Nestle и Ашан продолжают работать в России

В то время как гибнут украинские защитники, обычные люди и дети, некоторые компании "закрывают нос", чтобы не чувствовать запах украинской крови от рублей.

Идет 27 день войны, а некоторые мировые бренды до сих пор не поняли, что работать в России – безнравственно. Таким образом они финансируют военные преступления России – ракеты, попадающие в жилые дома, куплены на их налоги.

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Какие компании до сих пор работают в России

Немецкая торговая сеть Metro продолжает свою деятельность в стране-агрессоре. Там объяснили, что не могут оставить на произвол судьбы 10 тысяч своих работников, а ее продажи не влияют на войну. Украинский офис Metro даже обращался в главный офис с требованием прекратить бизнес в России. Но в ответ получил только угрозы.

Не покидает рынок агрессора и другая сеть гипермаркетов – французский Auchan. Украинская команда также обратилась в материнскую компанию с просьбой активно влиять на то, чтобы остановить войну в Украине. Но как видно безрезультатно.

Есть среди компаний, которые игнорируют войну в Украине, и банки – швейцарский Credit Suisse и австрийский Raiffeisen (Райффайзен Банк Аваль в Украине).

Если надумали приобрести новый ноутбук, то рекомендуем не рассматривать Asus, ведь тайваньская технологическая компания не думает выходить с российского рынка. Также не стоит покупать автомобили французского автопроизводителя Renault, пока тот не покинет рынок агрессора. Есть много альтернатив, таких как Toyota, Ford, Honda и множество других, покинувших российский рынок.

Также женщинам стоит тщательнее выбирать косметику, чтобы не встретить бренды шведско-швейцарской компании Oriflame. Компания называет войну в Украине "ужасной трагедией", но с рынка виновника этой трагедии уходить не хочет. Свое решение объяснили заботой о консультантах, для которых работа в Oriflame единственный источник дохода.

Французская компания Leroy Merlin – владелица торговых сетей, специализирующихся на продаже товаров для строительства – не покидает Россию даже тогда, когда казалось бы это должна была сделать, согласно всем этическим соображениям. В Киеве российские оккупанты разбомбили магазин этой сети. К сожалению, погиб один работник. Накануне украинскую команду отключили от корпоративной переписки из-за обращения прекратить бизнес в России.



Мировые бренды, продолжающие работать в России / Инфографика МИД

Как компании тянут время с выходом из России

Полный список компаний, не покидающих российский рынок, мы приводим в конце материала.

Есть компании, которые делают вид, что уходят с российского рынка, приостанавливая рекламу и инвестиции в него. При этом продолжают бизнес, платят налоги и обеспечивают жителей страны-агрессорки товарами и услугами.

Среди таких американская продовольственная компания Mars. Идя в магазин, избегайте полочек с батончиками Mars, Snickers, Milky Way, Twix, M&M's и многие другие бренды компании.

Швейцарская компания Nestle приостановила инвестиции и рекламу в России, но продолжает там работать. О неэтичности работы Nestle упомянул президент Зеленский в своем обращении к швейцарцам.

Good food, good life. Хорошая еда, хорошая жизнь. Так звучит слоган компании Nestle – вашей компании, отказывающейся покинуть Россию,

– подчеркнул Зеленский.

Среди торговых марок Nestle есть: Nescafé, Свиточ, Nesquik, Coffee-Mate, Торчин, Nuts, KitKat, Lion, Purina, Мивина, Nespresso, Gerber, Bistrof. Так что можно смело бойкотировать компанию, не покупая эти товары.

Не выходят с российского рынка и отели, такие как американские Hilton, Hyatt и Marriott и британская Intercontinental Hotels. Ограничились только остановкой инвестиций.

Как и нидерландско-британская компания Unilever, являющаяся одним из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии, а также одним из крупнейших налогоплательщиков в России. После того как под головным офисом состоялись протесты и о компании в своем обращении упомянул Владимир Зеленский, Unilever полностью прекратил экспорт и импорт, инвестиции и рекламу. Но этого недостаточно.

Продолжает работу в России также крупнейшая в Европе компания в области электротехники и электроники немецкая Siemens. Компания только приостановила поставки и открытие нового бизнеса.

Почему важно бойкотировать компании

Важно знать эти компании, ведь в наших силах заставить их покинуть рынок страны, терроризирующей наших мирных жителей. Чем быстрее все компании покинут Россию, тем быстрее экономика России потерпит крах, а ее жители поймут, что поддержка путинского режима – неправильна.

Как присоединиться к бойкоту:

Не покупайте товары и не пользуйтесь услугами компаний, продолжающих зарабатывать кровавые деньги на российском рынке;

Используйте соцсети как платформу для распространения информации об оставшихся в России компаниях. Не стесняйтесь тегать их официальные страницы или гендиректоров.

Если вы за границей, присоединяйтесь к акциям протеста под главными офисами компаний. Чтобы подключиться, заполняйте гугл-форму и вам пришлют все детали.

Если вы работаете в одной из таких компаний, оказывайте внутреннее давление.

Общественное давление действительно действует. Сначала с российского рынка не хотели уходить McDonald's, Coca-Cola, Starbucks и множество других компаний. Но, наконец, эти компании и сотни других покинули российский рынок.

В черный список компаний, не покидающих российский рынок, можно записать:

Air Products;

AstraZeneca;

Ball Corporation;

Bose;

Calfrac Well Services;

Cloudflare;

Decathlon;

Elsevier;

Emerson Electric;

Emirates Airlines;

Fortive;

Geberit;

Glencore;

Greif;

Gruma;

ID Logistics;

International Paper;

IPG Photonics;

Koch Industries;

Liebrecht & Wood;

Manitowoc;

Polpharma;

PPG;

Rockwool;

SC Johnson;

Societe Generale;

Subway;

Young Living.

Компании, которые ограничились только прекращением инвестиций:

Abbott Labs;

Accor;

ADM;

Air Liquide;

AmerisourceBergen;

Arconic;

Baker Hughes;

Barilla;

BASF SE;

Bayer;

Cargill;

Colgate-Palmolive;

Coty;

Danone;

Dunkin Donuts;

Focus Brands – Cinnabon;

General Mills;

GlaxoSmithKline;

Halliburton;

Henkel;

Hines;

Japan Tobacco;

Johnson & Johnson;

Kellogg;

Kimberly-Clark;

Kraft Heinz – JBS;

Lamb Weston;

Linde;

Merck;

Mohawk Industries;

Mondelez – Nabisco;

Norsk Hydro;

Otis Worldwide;

Pfizer;

Philip Morris;

Pirelli;

Procter & Gamble;

Reckitt Benckiser Group;

Sanofi;

Schlumberger;

Schneider Electric;

Siemens Energy AG (Independent);

TotalEnergies;

Trafigura;

Weatherford International;

Yum Brands.

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