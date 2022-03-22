Идет 25 день войны, а некоторые мировые бренды до сих пор не поняли, что работать в России – безнравственно. Таким образом они финансируют военные преступления России – ракеты, попадающие в жилые дома, куплены на их налоги.
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Какие компании до сих пор работают в России
Немецкая торговая сеть Metro продолжает свою деятельность в стране-агрессоре. Там объяснили, что не могут оставить на произвол судьбы 10 тысяч своих работников, а ее продажи не влияют на войну. Украинский офис Metro даже обращался в главный офис с требованием прекратить бизнес в России. Но в ответ получил только угрозы.
Не покидает рынок агрессора и другая сеть гипермаркетов – французский Auchan. Украинская команда также обратилась в материнскую компанию с просьбой активно влиять на то, чтобы остановить войну в Украине. Но как видно безрезультатно.
Есть среди компаний, которые игнорируют войну в Украине, и банки – швейцарский Credit Suisse и австрийский Raiffeisen (Райффайзен Банк Аваль в Украине).
Если надумали приобрести новый ноутбук, то рекомендуем не рассматривать Asus, ведь тайваньская технологическая компания не думает выходить с российского рынка. Также не стоит покупать автомобили французского автопроизводителя Renault, пока тот не покинет рынок агрессора. Есть много альтернатив, таких как Toyota, Ford, Honda и множество других, покинувших российский рынок.
Также женщинам стоит тщательнее выбирать косметику, чтобы не встретить бренды шведско-швейцарской компании Oriflame. Компания называет войну в Украине "ужасной трагедией", но с рынка виновника этой трагедии уходить не хочет. Свое решение объяснили заботой о консультантах, для которых работа в Oriflame единственный источник дохода.
Французская компания Leroy Merlin – владелица торговых сетей, специализирующихся на продаже товаров для строительства – не покидает Россию даже тогда, когда казалось бы это должна была сделать, согласно всем этическим соображениям. В Киеве российские оккупанты разбомбили магазин этой сети. К сожалению, погиб один работник. Накануне украинскую команду отключили от корпоративной переписки из-за обращения прекратить бизнес в России.
Мировые бренды, продолжающие работать в России / Инфографика МИД
Как компании тянут время с выходом из России
Есть компании, которые делают вид, что уходят с российского рынка, приостанавливая рекламу и инвестиции в него. При этом продолжают бизнес, платят налоги и обеспечивают жителей страны-агрессорки товарами и услугами.
Среди таких американская продовольственная компания Mars. Идя в магазин, избегайте полочек с батончиками Mars, Snickers, Milky Way, Twix, M&M's и многие другие бренды компании.
Швейцарская компания Nestle приостановила инвестиции и рекламу в России, но продолжает там работать. О неэтичности работы Nestle упомянул президент Зеленский в своем обращении к швейцарцам.
Good food, good life. Хорошая еда, хорошая жизнь. Так звучит слоган компании Nestle – вашей компании, отказывающейся покинуть Россию,
– подчеркнул Зеленский.
Среди торговых марок Nestle есть: Nescafé, Свиточ, Nesquik, Coffee-Mate, Торчин, Nuts, KitKat, Lion, Purina, Мивина, Nespresso, Gerber, Bistrof. Так что можно смело бойкотировать компанию, не покупая эти товары.
Не выходят с российского рынка и отели, такие как американские Hilton, Hyatt и Marriott и британская Intercontinental Hotels. Ограничились только остановкой инвестиций.
Как и нидерландско-британская компания Unilever, являющаяся одним из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии, а также одним из крупнейших налогоплательщиков в России. После того как под головным офисом состоялись протесты и о компании в своем обращении упомянул Владимир Зеленский, Unilever полностью прекратил экспорт и импорт, инвестиции и рекламу. Но этого недостаточно.
Продолжает работу в России также крупнейшая в Европе компания в области электротехники и электроники немецкая Siemens. Компания только приостановила поставки и открытие нового бизнеса.
Почему важно бойкотировать компании
Важно знать эти компании, ведь в наших силах заставить их покинуть рынок страны, терроризирующей наших мирных жителей. Чем быстрее все компании покинут Россию, тем быстрее экономика России потерпит крах, а ее жители поймут, что поддержка путинского режима – неправильна.
Как присоединиться к бойкоту:
- Не покупайте товары и не пользуйтесь услугами компаний, продолжающих зарабатывать кровавые деньги на российском рынке;
- Используйте соцсети как платформу для распространения информации об оставшихся в России компаниях. Не стесняйтесь тегать их официальные страницы или гендиректоров.
- Если вы за границей, присоединяйтесь к акциям протеста под главными офисами компаний. Чтобы подключиться, заполняйте гугл-форму и вам пришлют все детали.
- Если вы работаете в одной из таких компаний, оказывайте внутреннее давление.
Общественное давление действительно действует. Сначала с российского рынка не хотели уходить McDonald's, Coca-Cola, Starbucks и множество других компаний. Но, наконец, эти компании и сотни других покинули российский рынок.
В черный список компаний, не покидающих российский рынок, можно записать:
- Air Products;
- AstraZeneca;
- Ball Corporation;
- Bose;
- Calfrac Well Services;
- Cloudflare;
- Decathlon;
- Elsevier;
- Emerson Electric;
- Emirates Airlines;
- Fortive;
- Geberit;
- Glencore;
- Greif;
- Gruma;
- ID Logistics;
- International Paper;
- IPG Photonics;
- Koch Industries;
- Liebrecht & Wood;
- Manitowoc;
- Polpharma;
- PPG;
- Rockwool;
- SC Johnson;
- Societe Generale;
- Subway;
- Young Living.
Компании, которые ограничились только прекращением инвестиций:
- Abbott Labs;
- Accor;
- ADM;
- Air Liquide;
- AmerisourceBergen;
- Arconic;
- Baker Hughes;
- Barilla;
- BASF SE;
- Bayer;
- Cargill;
- Colgate-Palmolive;
- Coty;
- Danone;
- Dunkin Donuts;
- Focus Brands – Cinnabon;
- General Mills;
- GlaxoSmithKline;
- Halliburton;
- Henkel;
- Hines;
- Japan Tobacco;
- Johnson & Johnson;
- Kellogg;
- Kimberly-Clark;
- Kraft Heinz – JBS;
- Lamb Weston;
- Linde;
- Merck;
- Mohawk Industries;
- Mondelez – Nabisco;
- Norsk Hydro;
- Otis Worldwide;
- Pfizer;
- Philip Morris;
- Pirelli;
- Procter & Gamble;
- Reckitt Benckiser Group;
- Sanofi;
- Schlumberger;
- Schneider Electric;
- Siemens Energy AG (Independent);
- TotalEnergies;
- Trafigura;
- Weatherford International;
- Yum Brands.
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