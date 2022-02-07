Суперяхта Безоса Y721 длиной 417 футов и стоимостью 430 миллиардов долларов должна покинуть верфь в Амблассердаме и пройти под историческим мостом De Hef летом 2022 года, чтобы попасть в открытый океан. Однако новое судно миллиардера слишком высокое , поэтому Роттердам рассматривает возможность временно разобрать мост для его прохождения.

Подробнее В Нидерландах частично демонтируют мост, чтобы под ним смогла проплыть суперяхта Джеффа Безоса

Нидерландцы обещают встретить суперяхту Безоса тухлыми яйцами

Жители Роттердама сплотились в сообществе Facebook под названием Eieren gooien naar superjacht Jeff Bezos , что в переводе означает "Забросать яйцами суперяхту Джеффа Безоса". Если исторический мост все таки решат демонтировать ради судна миллиардера, участники сообщества обещают встретить яхту вблизи De Hef "по-особенному".

Призываем всех жителей Роттердама взять с собой лоток тухлых яиц и массово забросать ими суперяхту Джеффа, когда она будет проходить мост De Hef. Роттердам был отстроен из руин его жителями, и мы не хотим разрушать город ради фаллического символа миллиардера, страдающего манией величия. Не без боя!

– говорится в описании планируемого мероприятия.

Добавим, что сейчас почти 11 тысяч пользователей Facebook на странице отметились, что "интересуются" мероприятием, а 3,1 тысячи заявили, что придут на акцию протеста.

Напомним, что ранее мэр Роттердама Ахмед Абуталеб заявил, что город еще не принял окончательного решения по вопросу временного демонтажа моста.