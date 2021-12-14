Названы топ-100 компаний 2021 года с лучшей корпоративной культурой
Источник:Comparably
Аналитическая организация Comparably обнародовала ежегодный рейтинг американских и международных компаний с лучшей корпоративной культурой. Рассматривались только те предприятия, где работают более 500 человек.
Рейтинг составляли методом анонимного опроса среди работников, а в целом приняли участие представители более 70 тысяч компаний. Места в рейтинге распределялись на основе 15 миллионов ответов респондентов.
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Подробности рейтинга
Анкета состояла из 16 вопросов, охватывавших несколько метрик. Учитывались, в частности, следующие факторы:
- размер заработной платы;
- карьерные возможности;
- менеджмент;
- атмосфера в коллективе
Компании с лучшей корпоративной культурой: первая 10-ка рейтинг
|Место
|Название компании
|Расположение
|1.
|HubSpot
|Кембридж, Массачусетс
|2.
|RingCentral
|Бельмонт, Калифорния.
|3.
|Boston Consulting Group
|Бостон, Массачусетс
|4.
|Microsoft
|Редмонд, Вашингтон
|5.
|Adobe
|Сан-Хосе, Калифорния
|6.
|Farmers Insurance
|Вудленд Хиллз, Калифорния
|7.
|Chegg
|Санта-Клара, Калифорния
|8.
|IBM
|Армонк, Нью-Йорк
|9.
|Zoom Video Communications
|Сан-Хосе, Калифорния
|10.
|Medallia
|Сан-Франциско, Калифорния
В 2020 году лидером была Google, однако в этом году компания оказалась на 20 строчке рейтинга. Теперь первое место занимает HubSpot – разработчик программного обеспечения для маркетинга и обслуживания клиентов. Компания постоянно с 2017 года оказывалась в пятерке лучших, однако сейчас впервые возглавила рейтинг.
Второе место закрепилось за поставщиком облачных коммуникационных решений RingCentral, а третье место заняла консалтинговая компания Boston Consulting. Отметим, что в прошлом году все первые места получили исключительно IT-компании.
К слову, среди других популярных среди украинцев компаний, в рейтинг попали:
- Netflix – 14 место;
- Uber – 60 место;
- LinkedIn – 73 строчка.
Apple в этом году в списке 100 лучших компаний вообще нет, хотя в 2020-м она занимала 16 место.
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