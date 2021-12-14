Названы топ-100 компаний 2021 года с лучшей корпоративной культурой

14 декабря 2021 , 16:20
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Источник:

Comparably

Аналитическая организация Comparably обнародовала ежегодный рейтинг американских и международных компаний с лучшей корпоративной культурой. Рассматривались только те предприятия, где работают более 500 человек.

Рейтинг составляли методом анонимного опроса среди работников, а в целом приняли участие представители более 70 тысяч компаний. Места в рейтинге распределялись на основе 15 миллионов ответов респондентов.

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Подробности рейтинга

Анкета состояла из 16 вопросов, охватывавших несколько метрик. Учитывались, в частности, следующие факторы:

  • размер заработной платы;
  • карьерные возможности;
  • менеджмент;
  • атмосфера в коллективе

Компании с лучшей корпоративной культурой: первая 10-ка рейтинг

Место Название компании Расположение
1. HubSpot Кембридж, Массачусетс
2. RingCentral Бельмонт, Калифорния.
3. Boston Consulting Group Бостон, Массачусетс
4. Microsoft Редмонд, Вашингтон
5. Adobe Сан-Хосе, Калифорния
6. Farmers Insurance Вудленд Хиллз, Калифорния
7. Chegg Санта-Клара, Калифорния
8. IBM Армонк, Нью-Йорк
9. Zoom Video Communications Сан-Хосе, Калифорния
10. Medallia Сан-Франциско, Калифорния

 

В 2020 году лидером была Google, однако в этом году компания оказалась на 20 строчке рейтинга. Теперь первое место занимает HubSpot – разработчик программного обеспечения для маркетинга и обслуживания клиентов. Компания постоянно с 2017 года оказывалась в пятерке лучших, однако сейчас впервые возглавила рейтинг.

Второе место закрепилось за поставщиком облачных коммуникационных решений RingCentral, а третье место заняла консалтинговая компания Boston Consulting. Отметим, что в прошлом году все первые места получили исключительно IT-компании.

К слову, среди других популярных среди украинцев компаний, в рейтинг попали:

  • Netflix – 14 место;
  • Uber – 60 место;
  • LinkedIn – 73 строчка.

Apple в этом году в списке 100 лучших компаний вообще нет, хотя в 2020-м она занимала 16 место.

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Автор: Сергій Зятюк