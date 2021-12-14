Рейтинг составляли методом анонимного опроса среди работников, а в целом приняли участие представители более 70 тысяч компаний. Места в рейтинге распределялись на основе 15 миллионов ответов респондентов.

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Подробности рейтинга

Анкета состояла из 16 вопросов, охватывавших несколько метрик. Учитывались, в частности, следующие факторы :

размер заработной платы;

карьерные возможности;

менеджмент;

атмосфера в коллективе

Компании с лучшей корпоративной культурой: первая 10-ка рейтинг

Место Название компании Расположение 1. HubSpot Кембридж, Массачусетс 2. RingCentral Бельмонт, Калифорния. 3. Boston Consulting Group Бостон, Массачусетс 4. Microsoft Редмонд, Вашингтон 5. Adobe Сан-Хосе, Калифорния 6. Farmers Insurance Вудленд Хиллз, Калифорния 7. Chegg Санта-Клара, Калифорния 8. IBM Армонк, Нью-Йорк 9. Zoom Video Communications Сан-Хосе, Калифорния 10. Medallia Сан-Франциско, Калифорния

В 2020 году лидером была Google, однако в этом году компания оказалась на 20 строчке рейтинга. Теперь первое место занимает HubSpot – разработчик программного обеспечения для маркетинга и обслуживания клиентов. Компания постоянно с 2017 года оказывалась в пятерке лучших, однако сейчас впервые возглавила рейтинг.

Второе место закрепилось за поставщиком облачных коммуникационных решений RingCentral, а третье место заняла консалтинговая компания Boston Consulting. Отметим, что в прошлом году все первые места получили исключительно IT-компании .

К слову, среди других популярных среди украинцев компаний, в рейтинг попали :

Netflix – 14 место;

Uber – 60 место;

LinkedIn – 73 строчка.

Apple в этом году в списке 100 лучших компаний вообще нет , хотя в 2020-м она занимала 16 место.