Названы 6 стартапов, которые впервые представят Украину на международной конференции SXSW в США

Шесть украинских стартапов представят страну в составе национальной делегации на SXSW 2022. Украина примет участие в ежегодной международной конференции впервые.

За возможность дебютной поездки и презентации своих разработок в Остине (США) соревновались около 60 зрелых украинских стартапов. Первая официальная делегация от Украины стала возможной благодаря программе USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" при поддержке USF, Startup Grind Kyiv и NIS Enterprise Fund.

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Первая делегация на SXSW от Украины

Для финального отбора участников делегации 21 января был проведен питч. Из шортлиста в 12 компаний жюри выбрало 6 самых перспективных, которые примут участие в международной конференции, где представят Украину в рамках Ukrainian Corner.

Что известно о конференции SXSW Ежегодное международное мероприятие, которое проводят с 1987 года. Событие собирает лидеров со всего мира для знакомства и обсуждения актуальных проблем. Ежегодно мероприятие посещают более 70 тысяч человек и представители более 10 тысяч компаний.

Инициатива отправить украинскую делегацию была реализована при содействии Минцифры, Совета экспортеров при МИД Украины и международного технологического форума TECHIIA.

Мы регулярно поддерживаем стартап-делегации и уже видим результаты этой работы, поэтому с нетерпением ждем успехов SXSW 2022 Ukrainian Delegation,

– прокомментировал директор USF Павел Карташов.

Список стартапов-победителей

FRAMIORE . Экологический бренд женской одежды с собственным производством и научно-исследовательским центром текстильных изделий и технологий.

. Экологический бренд женской одежды с собственным производством и научно-исследовательским центром текстильных изделий и технологий. Effa . Производитель экологичных зубных щеток и других продуктов личной гигиены.

. Производитель экологичных зубных щеток и других продуктов личной гигиены. FlashBeats . Мобильное приложение, синхронизирующее фонарики смартфонов для создания световых шоу на спортивных или музыкальных событиях и домашних вечеринках.

. Мобильное приложение, синхронизирующее фонарики смартфонов для создания световых шоу на спортивных или музыкальных событиях и домашних вечеринках. deep3dstudio . Разработка фотореалистичных персонажей на основе 3D-сканирования головы и всего тела человека.

. Разработка фотореалистичных персонажей на основе 3D-сканирования головы и всего тела человека. Proof-of-Love . Разработка вселенной моды на основе блокчейна.

. Разработка вселенной моды на основе блокчейна. SPOKK. Страхование в смартфоне с доступными продуктами микрострахования и полным спектром услуг онлайн.

Все победители получат свои стенды, билеты на конференцию, покрытие расходов на перелет и проживание. Выставка SXSW будет проходить с 11 по 20 марта в Остине, США.