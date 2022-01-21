Названы 6 стартапов, которые впервые представят Украину на международной конференции SXSW в США
Источник:Интерфакс-Украина
Шесть украинских стартапов представят страну в составе национальной делегации на SXSW 2022. Украина примет участие в ежегодной международной конференции впервые.
За возможность дебютной поездки и презентации своих разработок в Остине (США) соревновались около 60 зрелых украинских стартапов. Первая официальная делегация от Украины стала возможной благодаря программе USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" при поддержке USF, Startup Grind Kyiv и NIS Enterprise Fund.
Читайте также Украина попала в рейтинг топ-10 родин основателей американских единорогов
Первая делегация на SXSW от Украины
Для финального отбора участников делегации 21 января был проведен питч. Из шортлиста в 12 компаний жюри выбрало 6 самых перспективных, которые примут участие в международной конференции, где представят Украину в рамках Ukrainian Corner.
Что известно о конференции SXSWЕжегодное международное мероприятие, которое проводят с 1987 года. Событие собирает лидеров со всего мира для знакомства и обсуждения актуальных проблем. Ежегодно мероприятие посещают более 70 тысяч человек и представители более 10 тысяч компаний.
Инициатива отправить украинскую делегацию была реализована при содействии Минцифры, Совета экспортеров при МИД Украины и международного технологического форума TECHIIA.
Мы регулярно поддерживаем стартап-делегации и уже видим результаты этой работы, поэтому с нетерпением ждем успехов SXSW 2022 Ukrainian Delegation,
– прокомментировал директор USF Павел Карташов.
Список стартапов-победителей
- FRAMIORE. Экологический бренд женской одежды с собственным производством и научно-исследовательским центром текстильных изделий и технологий.
- Effa. Производитель экологичных зубных щеток и других продуктов личной гигиены.
- FlashBeats. Мобильное приложение, синхронизирующее фонарики смартфонов для создания световых шоу на спортивных или музыкальных событиях и домашних вечеринках.
- deep3dstudio. Разработка фотореалистичных персонажей на основе 3D-сканирования головы и всего тела человека.
- Proof-of-Love. Разработка вселенной моды на основе блокчейна.
- SPOKK. Страхование в смартфоне с доступными продуктами микрострахования и полным спектром услуг онлайн.
Все победители получат свои стенды, билеты на конференцию, покрытие расходов на перелет и проживание. Выставка SXSW будет проходить с 11 по 20 марта в Остине, США.