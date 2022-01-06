Навязывали cookies: Франция оштрафовала Google и Facebook более чем на 200 миллионов евро

Французская служба контроля за конфиденциальностью данных (CNIL) оштрафовала компании Meta и Alphabet более чем на 200 миллионов евро. Их сервисы заставляли пользователей принять cookies.

Отмечается, что платформы Facebook и Google усложняли возможность отказа от онлайн-трекеров (cookies). За это Alphabet должен уплатить 150 миллионов, а Meta – 60 миллионов евро штрафа.

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Почему компании оштрафовали

В своем заявлении французский регулятор указал, что сайты facebook.com, google.fr и youtube.com не позволяют пользователям так же легко отказываться от cookies, как их принимать.

В 2020 году CNIL усилила права согласия на рекламные трекеры, заявив, что вебсайты, работающие во Франции, должны вести реестр отказов интернет-пользователей принимать cookies в течение не менее 6 месяцев.

На то, чтобы компании устранили недостаток, CNIL дала три месяца. Если они не выполнят требования регулятора, за каждый просроченный день будет добавляться пеня в размере 100 тысяч евро.

Когда вы принимаете файлы cookies, это делается одним щелчком. Отказ их принимать должен быть таким же простым,

– отметила Карин Кифер, глава CNIL по защите данных и санкциях.

К слову, с тех пор, как Европейский Союз принял в 2018 году новый закон о защите персональных данных, технологические компании столкнулись со строгими правилами. Cookies являются очень важными для Google и Facebook, поскольку помогают сервисам персонализировать рекламные объявления, которые являются их основным источником доходов.

Что такое cookies Небольшие фрагменты данных, отправленные веб-сервером, хранятся на компьютере пользователя. Являются важными для сведения веб-сайтами статистики о своих посетителях.

Напомним, что в сентябре 2021 года Google уже штрафовали на рекордные 5 миллиардов долларов из-за монополии операционной системы Android. Компания не согласилась с санкцией и оспаривает решение в суде.