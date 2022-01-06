Отмечается, что платформы Facebook и Google усложняли возможность отказа от онлайн-трекеров (cookies). За это Alphabet должен уплатить 150 миллионов, а Meta – 60 миллионов евро штрафа.
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Почему компании оштрафовали
В своем заявлении французский регулятор указал, что сайты facebook.com, google.fr и youtube.com не позволяют пользователям так же легко отказываться от cookies, как их принимать.
На то, чтобы компании устранили недостаток, CNIL дала три месяца. Если они не выполнят требования регулятора, за каждый просроченный день будет добавляться пеня в размере 100 тысяч евро.
Когда вы принимаете файлы cookies, это делается одним щелчком. Отказ их принимать должен быть таким же простым,
– отметила Карин Кифер, глава CNIL по защите данных и санкциях.
К слову, с тех пор, как Европейский Союз принял в 2018 году новый закон о защите персональных данных, технологические компании столкнулись со строгими правилами. Cookies являются очень важными для Google и Facebook, поскольку помогают сервисам персонализировать рекламные объявления, которые являются их основным источником доходов.
Что такое cookiesНебольшие фрагменты данных, отправленные веб-сервером, хранятся на компьютере пользователя. Являются важными для сведения веб-сайтами статистики о своих посетителях.
Напомним, что в сентябре 2021 года Google уже штрафовали на рекордные 5 миллиардов долларов из-за монополии операционной системы Android. Компания не согласилась с санкцией и оспаривает решение в суде.