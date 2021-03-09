На работе нужно прислушиваться к коллегам и помогать им. Однако всегда говорить "да" – не выход. В таком случае вы рискуете просто со всем этим не справиться и тем самым разочаровать других. Более того, вы можете просто эмоционально выгореть.

Основатель американской фирмы Rainmaker Thinking Брюс Тулган поделился советами. По его словам, единственный способ добиться успеха – это научиться говорить "нет" так, чтобы люди при этом чувствовали уважение.

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Как научиться говорить "нет"

► Задавайте правильные вопросы

Надо правильно реагировать в момент, когда вас попросят что-то сделать. Прежде всего – задавать правильные вопросы. Такая реакция покажет собеседнику, что вы берете в известность его ответы.

Дело в том, что чем больше заинтересованности вы обнаружите к тому, что вас просят сделать, тем легче будет сказать "нет". Более того, благодаря вопросом вы демонстрируете свой талант и знания. Хорошие вопросы помогут другому человеку реально оценить объем необходимой для выполнения задачи работы и его место среди приоритетов организации.

► Приведите веские основания для отказа

Самое главное – ваша реакция. Если вы отказываете, важно предложить альтернативные варианты, а также объяснить, почему ваш ответ – нет.

Недостаточно сказать: "Извините, у меня есть другие дела". Зато можно сказать "Я делаю ..." – и четко объяснить свои задачи. Таким образом человек поймет, что у вас действительно много дел, а не просто нет желания выполнять ее просьбу.

Не стоит говорить "Это не моя работа", ведь эта фраза может привести к конфликту. Другой человек может трактовать это так, будто вы говорите "Вы не мой начальник" или "Вы не можете заставить меня это сделать".

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► Способствует успеху другого человека

Не стоит категорически и резко отказывать человеку в просьбе. Зато можно спросить, можете ли вы помочь найти кого-то другого для этой задачи. Не бойтесь предлагать свою помощь в другом.

Слушайте, я не могу этого сделать, но я мог бы вам помочь вот таким образом,

– такой фразой можно продемонстрировать свой профессионализм.

Если просьба не срочная, вы можете сказать: "Я мог бы вам помочь, но через 2 недели".

► Интересуйтесь результатами

Важно не отказать в просьбе и исчезнуть. Найдите человека и спросите, как все прошло. Напомните, что готовы помочь ей в других сферах.

Таким образом вы будете продолжать строить хорошие отношения и укреплять доверие, хотя ваш ответ и был "нет".