Наступает на пятки Tesla: Rivian построит более мощный завод по выпуску электромобилей
Источник:TechCrunch
Производитель электромобилей Rivian построит свой второй завод в штате Джорджия, который по мощностям вдвое превзойдет первый, расположенный в Иллинойсе. Компания планирует инвестировать в него 5 миллиардов долларов.
Завод будет выпускать 400 тысяч электромобилей в год. Кроме того, там планируют производить аккумуляторные батареи.
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Новый завод Rivian в Джорджии
Строительство нового завода начнется летом 2022 года, а производство авто – в 2024 году. Компания объяснила в письме акционерам, что выбрала Джорджию из-за сочетания устойчивых бизнес-операций, кадрового потенциала и удобного логистического расположения.
На заводе планируется проектировать и разрабатывать новое поколение электромобилей Rivian. В настоящее время компания выпускает следующие модели:
- грузовик R1T;
- внедорожник R1S;
- фургоны под заказ для сервисов доставки.
Напомним, что компания Amazon, владеющая более 20% акций Rivian, стала первым покупателем фургонов, заказав 100 тысяч единиц электротранспорта.
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Планы компании
Rivian планирует инвестировать в аккумуляторные технологии, в частности, в составление химических формул для аккумуляторных элементов, поиск сырья и производство. Система электропривода станет еще одним инвестиционным приоритетом компании, согласно письму к акционерам.
Также Rivian заявила о стратегии развития инфраструктуры обслуживания и зарядки электромобилей в США. До конца 2021 года автопроизводитель будет иметь более 60 мобильных сервисных фургонов и 8 сервисных центров, расположенных в Калифорнии, Колорадо, Иллинойсе, Нью-Йорке, Юте и Вашингтоне.
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