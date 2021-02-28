Оптимизма мало: настрой малого бизнеса в Украине наихудший за последние 4 года
Экономическая ситуация в Украине является неблагоприятной для предпринимательства – так считает 80% представителей малого бизнеса. Они заверили, что чувствовать себя стабильно – очень сложно.
Источник:Европейская Бизнес Ассоциация
Исследование "Индекс ожиданий малого бизнеса" ЕБА проводила в рамках проекту Unlimit Ukraine. Стало известно, что показатель настроений малого бизнеса по состоянию на начало 2021 года является худшим за последние 4 года.
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Насколько ухудшилась ситуация
Согласно результатам исследования, показатель Индекса – 2,38 балла из 5 возможных. Стоит заметить, что в 2020 году показатель был 3,07 балла.
Количество довольных предпринимателей уменьшилось почти вдвое. Только 24% людей довольны развитием своего бизнеса. В 2020 году таких было 42%.
Полностью недовольны состоянием своих дел – 58%, а в 2020 году таких было только 29%.
Оптимизма у малого бизнеса – мало
Большинство предпринимателей не верят, что ситуация улучшится в ближайшее время. В частности, лишь 27% респондентов ожидают, что их бизнес улучшится в течение следующих 6 месяцев.
В то же время в 2020 году оптимистичные настроения были у 59% предпринимателей.
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Стоит отметить, что до 52% лиц ожидают ухудшения ситуации.
Половина владельцев малого бизнеса уверены, что в ближайшее время не увеличивать штат и не будут поднимать заработную плату. В то же время 18% готовы нанимать дополнительный персонал, а 23% обрадуют наемных работников более высокой зарплатой.
Почему предприниматели отчаялись
Малый бизнес назвал главные причины пессимистического настроения:
- низкая покупательная способность населения;
- влияние карантина;
- налоговая нагрузка;
- фискальное давление.
Предприниматели считают, что в первую очередь в Украине необходимо изменить налоговую сферу.
Влияние карантина
- В 58% малого бизнеса количество заказов уменьшилось.
- Лишь 3% увеличили продажи и даже смогли открыть новые рынки сбыта.
- 14% не заметили влияния пандемии вообще.
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