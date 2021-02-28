Экономическая ситуация в Украине является неблагоприятной для предпринимательства – так считает 80% представителей малого бизнеса. Они заверили, что чувствовать себя стабильно – очень сложно.

Исследование "Индекс ожиданий малого бизнеса" ЕБА проводила в рамках проекту Unlimit Ukraine. Стало известно, что показатель настроений малого бизнеса по состоянию на начало 2021 года является худшим за последние 4 года.

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Насколько ухудшилась ситуация

Согласно результатам исследования, показатель Индекса – 2,38 балла из 5 возможных. Стоит заметить, что в 2020 году показатель был 3,07 балла.

Количество довольных предпринимателей уменьшилось почти вдвое. Только 24% людей довольны развитием своего бизнеса. В 2020 году таких было 42%.

Полностью недовольны состоянием своих дел – 58%, а в 2020 году таких было только 29%.

Оптимизма у малого бизнеса – мало

Большинство предпринимателей не верят, что ситуация улучшится в ближайшее время. В частности, лишь 27% респондентов ожидают, что их бизнес улучшится в течение следующих 6 месяцев.

В то же время в 2020 году оптимистичные настроения были у 59% предпринимателей.

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Стоит отметить, что до 52% лиц ожидают ухудшения ситуации.

Половина владельцев малого бизнеса уверены, что в ближайшее время не увеличивать штат и не будут поднимать заработную плату. В то же время 18% готовы нанимать дополнительный персонал, а 23% обрадуют наемных работников более высокой зарплатой.

Почему предприниматели отчаялись

Малый бизнес назвал главные причины пессимистического настроения:

низкая покупательная способность населения;

влияние карантина;

налоговая нагрузка;

фискальное давление.

Предприниматели считают, что в первую очередь в Украине необходимо изменить налоговую сферу.

Влияние карантина