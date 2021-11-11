При анализе специалисты учли финансовые показатели компаний за 2011 – 2020 годы. Сравнивали показатели рентабельности собственного капитала (ROE) и затрат на оплату труда со средними значениями для частных предприятий.

На тему Как организовать промокампанию на раз-два-три: легко, быстро, точно

Результаты

Всего в нашей стране насчитывают около 3,5 тысячи разноотраслевых государственных предприятий. Установили, что наименее рентабельные преобладают в строительстве, добыче полезных ископаемых, производстве, размещении и питании.

В строительстве – это 89,5% госкомпаний. В свою очередь, только 10,5% являются более прибыльными. В частности, они обладают только 0,6% доходности от среднестатистического частного предприятия. К примеру, в области производства этот показатель составляет 15%.

Государственные предприятия в сельском хозяйстве, предоставлении других услуг и транспорте на 55,6 – 60,6% менее рентабельны, чем частные. К слову, доходность госпредприятий в данном случае составляет всего 53 – 63% от доходности соответствующего частного.

Исследование доходности государственных и частных предприятий / Инфографика Центр экономической

Читайте также "Банкротируем и вымираем": как украинский бизнес пережил первую неделю локдауна

Кроме того, чаще всего госпредприятия тратят на оплату труда больше аналогичных частных компаний. Однако это не всегда означает более низкую доходность. На окончательный показатель влияет множество факторов: форма собственности, отраслевые особенности и экономическая конъюнктура.

стратегии