Владелец ресторана в Аргентине платил полную зарплату работникам в течение 11 месяцев несмотря на запреты на работу ресторана. Но когда попросил их вернуться на работу – большинство уже работали в других местах.

Тито Луазо, владелец ресторана "El Capitan", написал в твиттере, что выплачивал зарплату 20 работникам в течение 11 месяцев, но когда позвал их на работу - 14 из них уже работали в других месяцах.

Después de 12 meses cerrados por la cuarentena, el gobierno decidió habilitar los cines. Así que reabrimos El Capitan. 11 meses pagando salarios de 20 personas. Ahora los convoco a trabajar y 14 de las 20 estaban laburando en otro lado. Pelotudo es poco lo que me siento!!! — Tito Loizeau (@titoloizeau) March 2, 2021

Ресторан "El Capitan" – это заведение, посвященное кино Голливуда тридцатых годов. Его открыли в июне 2019 года, однако из-за пандемии 3 марта 2020 года ресторан закрыли.

Мужчина думал, что карантин не продлится дольше, чем 15 дней.

Указом правительство не позволило нам освобождать кого-то. Поэтому 50% заработной платы покрыло ATP, другую половину я выплатил из своего кармана, не имея дохода,

– сказал Луазо.

Человек прислал сообщение работникам в группе WhatsApp, но не получил ответа. Тогда связался с каждым отдельно и так узнал о том, что люди, которым он платил зарплату, уже нашли другую работу.

Аргентинский ресторатор продемонстрировал свое возмущение через твит, который стал вирусным.

Это было разочарованием. Я думал: "Я поддержал вас, я не оставил вас на улице, а вы все равно меня так подвели",

– вспоминает Луазо.

Тито Луазо не собирается инициировать судебный процесс и только ждет заявление об увольнении этих людей. Пока у него работают только шесть других работников.