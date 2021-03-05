Платил полную зарплату во время карантина год – а они нашли другую работу: история ресторатора
Владелец ресторана в Аргентине платил полную зарплату работникам в течение 11 месяцев несмотря на запреты на работу ресторана. Но когда попросил их вернуться на работу – большинство уже работали в других местах.
Источник:Entrepreneur
Тито Луазо, владелец ресторана "El Capitan", написал в твиттере, что выплачивал зарплату 20 работникам в течение 11 месяцев, но когда позвал их на работу - 14 из них уже работали в других месяцах.
Мужчина думал, что карантин не продлится дольше, чем 15 дней.
Указом правительство не позволило нам освобождать кого-то. Поэтому 50% заработной платы покрыло ATP, другую половину я выплатил из своего кармана, не имея дохода,
– сказал Луазо.
Человек прислал сообщение работникам в группе WhatsApp, но не получил ответа. Тогда связался с каждым отдельно и так узнал о том, что люди, которым он платил зарплату, уже нашли другую работу.
Аргентинский ресторатор продемонстрировал свое возмущение через твит, который стал вирусным.
Это было разочарованием. Я думал: "Я поддержал вас, я не оставил вас на улице, а вы все равно меня так подвели",
– вспоминает Луазо.
Тито Луазо не собирается инициировать судебный процесс и только ждет заявление об увольнении этих людей. Пока у него работают только шесть других работников.
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