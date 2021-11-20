"Наша душа в этой бутылке": как актеры "Дневников вампира" создали собственный бренд бурбона
Источник:yahoo!finance
Для актеров Йена Сомерхолдера и Пола Уэсли дружба на съемочной площадке переросла в совместный бизнес-проект. Звезды популярного сериала "Дневники вампира" запустили бренд бурбона Brother's Bond.
Хотя с момента завершения сериала прошло уже 4 года, братья по сценарию стали братьями по бизнесу в реальной жизни. Brother's Bond появился на прилавках магазинов США в мае 2021 года, однако друзья рассказывают, что работали над его созданием более десяти лет.
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Зачем актерам алкогольный бизнес
Для актеров причина запуска алкогольного бренда является личной. Пол Уэсли рассказывает, что они с Йеном постоянно пили бурбон после долгих съемочных дней сериала, и их дружба определенным образом усилилась благодаря этому напитку.
Мы провели тысячи часов на съемочной площадке. Запуск общего бренда бурбона – самый искренний бизнес, который мы могли создать вместе. Наша душа в этой бутылке,
– подчеркнул Сомерголдер.
Пол Уэсли добавил, что во время пандемии COVID-19 у них с Йеном появилось много времени, поэтому они решили воплотить давнюю бизнес-идею в жизнь. Ребята обсуждали запуск бренда в Zoom и постепенно развивали продукт.
Успех Brother's Bond
Множество знаменитостей уже запускали собственные алкогольные бренды:
- американский джин Aviation Райана Рейнольдса;
- текила Casamigo's Джорджа Клуни;
- мескаль Dos Hombres Брайана Кренстона и Пола Аарона и так далее.
Однако Пол Уэсли и Йен Сомерголдер уверяют, что их бренд отличается от всех остальных – в него они вложили собственный ресурс и вдохновение.
Множество звезд просто добавляют свое популярное имя на этикетку и безумными темпами продают продукт, однако никакого участия в процессе разработки напитка не принимают. Все, что вы видите сейчас, от этикетки до названия, до всего, что внутри этой бутылки (Brother's Bond – ред. 24 канал), было создано непосредственно мной, Йеном и нашей командой,
– заявил Уэсли.
Сразу после выхода бурбона на рынок весь произведенный товар раскупили за несколько дней через онлайн-платформы. С тех пор актерам удалось продать более 50 тысяч ящиков напитка по розничной цене 39,99 доллара за бутылку. В настоящее время Brother's Bond реализуют в нескольких интернет-магазинах, а также в сетях Walmart, Albertsons и Trader Joe's.
С момента запуска актеры продали более 50 тысяч ящиков бурбона / Фото фейсбук-страница Brother's Bond Bourbon
Будущее бизнеса
По мнению актеров, бизнес сегодня не может фокусироваться только на прибыли. В настоящее время Brother's Bond активно поддерживает восстановление агросектора, а их основная цель – сделать собственный бренд углеродно-нейтральным.
Будущее бизнеса – люди, планета, и только потом прибыль. Мы уверены, что регенерация агросектора может остановить изменения климата,
– подчеркнул Сомерголдер.
К слову, предприниматели уже инвестировали большую долю прибыли в восстановление агропромышленного сектора. Экосознательность, по словам парней, является основой их совместного бизнеса.
Актеры инвестируют в возобновляемую агропромышленность / Фото фейсбук-страница Brother's Bond Bourbon