"Наш главный экспорт – свинка Пеппа": выступление Бориса Джонсона возмутило британский бизнес

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил на конференции Конфедерации британской промышленности (CBI). Чиновник назвал героиню популярного мультфильма свинку Пеппу одним из основных продуктов для экспорта, чем не на шутку возмутил местное бизнес-сообщество и политических оппонентов.

Кроме одиозного заявления, Джонсон в своей речи процитировал Ленина и спародировал звуки авто, рассказывая о революции "зеленой" промышленности. Политические соперники премьер-министра подчеркнули, что "его шутки переходят все рамки здравого смысла".

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Скандальная речь Бориса Джонсона

На встрече бизнес-лидеров и власти от Джонсона ожидали оглашения четкой стратегии развития предпринимательства, снижения вредных выбросов от промышленности и перспектив национального экспорта, однако премьер-министр в очередной раз всех удивил.

Джонсон рассказал о том, что недавно посетил тематический парк "Мир свинки Пеппы". По его мнению, там должен побывать каждый британец.

Кто бы мог подумать, что свинка, которая выглядит как фен в исполнении Пикассо, будет экспортироваться в 180 стран и иметь тематические парки в Америке, Китае и Нью Форесте (город в Великобритании – ред. 24 канал). Сейчас это бизнес, который принес для страны как минимум 6 миллиардов фунтов стерлингов,

– заявил Джонсон.

Реакция на выступление Джонсона

Лидер либерально-демократической партии Эд Дэйви подчеркнул, что бизнес требовал от премьер-министра понятных заявлений, а вместо этого получил лишь непонятное бормотание Джонсона о свинке Пеппе. В офисе премьер-министра на Даунинг-стрит также заявили об озабоченности из-за речи лидера консервативной партии на конференции.

Впрочем, сам Джонсон в комментарии британским СМИ отметил, что участники конференции "поняли основные пункты", которые он хотел произнести, и что его речь "прошла хорошо".

Фрагменты выступления Бориса Джонсона на конференции CBI: смотрите видео BBC