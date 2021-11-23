Кроме одиозного заявления, Джонсон в своей речи процитировал Ленина и спародировал звуки авто, рассказывая о революции "зеленой" промышленности. Политические соперники премьер-министра подчеркнули, что "его шутки переходят все рамки здравого смысла".

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Скандальная речь Бориса Джонсона

На встрече бизнес-лидеров и власти от Джонсона ожидали оглашения четкой стратегии развития предпринимательства, снижения вредных выбросов от промышленности и перспектив национального экспорта, однако премьер-министр в очередной раз всех удивил.

Джонсон рассказал о том, что недавно посетил тематический парк "Мир свинки Пеппы". По его мнению, там должен побывать каждый британец.

Кто бы мог подумать, что свинка, которая выглядит как фен в исполнении Пикассо, будет экспортироваться в 180 стран и иметь тематические парки в Америке, Китае и Нью Форесте (город в Великобритании – ред. 24 канал). Сейчас это бизнес, который принес для страны как минимум 6 миллиардов фунтов стерлингов,

– заявил Джонсон.

Реакция на выступление Джонсона

Лидер либерально-демократической партии Эд Дэйви подчеркнул, что бизнес требовал от премьер-министра понятных заявлений , а вместо этого получил лишь непонятное бормотание Джонсона о свинке Пеппе. В офисе премьер-министра на Даунинг-стрит также заявили об озабоченности из-за речи лидера консервативной партии на конференции.

Впрочем, сам Джонсон в комментарии британским СМИ отметил, что участники конференции " поняли основные пункты ", которые он хотел произнести, и что его речь "прошла хорошо".