Нарушение лицензионных требований Укрзализныцей: приостановятся ли пассажирские перевозки

Народная депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина сообщила, что Укрзализныця должна прекратить перевозку пассажиров и опасных грузов с 11 января 2022 года.

Об этом чиновница написала на своей фейсбук-странице, ссылаясь на приказ Укртрансбезопасности от 30 декабря 2021 года, мол, перевозчик не прошел проверку безопасности, поэтому действие лицензии приостановлено. Однако глава Укртрансбезопасности Евгений Зборовский опроверг заявление депутатки, подчеркнув, что железную дорогу никто не собирается останавливать.

Читайте также "Энергоатом" заинтересовался строительством малых модульных реакторов от Rolls-Royce в Украине

Пассажирские перевозки не будут останавливать

Укртрансбезопасность начала системную работу по исправлению ситуации с безопасностью на железной дороге, и планов заблокировать деятельность Укрзализныци нет.

Приказ вступает в силу только в случае неисправления нарушений. Фактически, это предупреждение о возможной отмене лицензии, а не о самой отмене,

– пояснил Зборовский.

Чиновник уточнил, что проверка проводилась заранее, и все время, пока она продолжалась, команды Министерства инфраструктуры, Укртрансбезопасности и Укрзализныци совместно работали над устранением нарушений. "Конечно, нарушения будут исправлены, и никто железную дорогу останавливать не собирается", – подчеркнул глава Укртрансбезопасности.

По словам Зборовского, первая за 5 лет проверка соблюдения Укрзализныцей лицензионных требований была проведена в июле 2021 года, и по ее результатам было обнаружено 116 нарушений. О них было сообщено прошлому руководству предприятия, однако оно отказалось от сотрудничества.

Интересно Навязывали cookies: Франция оштрафовала Google и Facebook более чем на 200 миллионов евро

Сразу после смены руководства УЗ началась общая подготовка к новой внеплановой проверке, которая завершилась 24 декабря. Ее результаты ожидаемо показали ряд нарушений, которые не исправлялись годами, что и стало основанием для соответствующего приказа.

Главные тезисы поста Евгения Зборовского

Уже второй день читаю заголовки, мол, "Укртрансбезопасность лишает Укрзализныцю лицензии на перевозку". Спасибо всем за такое внимание, но на самом деле все выглядит несколько иначе.

ОТМЕНЯЕТСЯ ЛИ ЛИЦЕНЗИЯ УКРЗАЛИЗНЫЦИ

Нет. Проверка соблюдения лицензионных требований – это стандартная процедура, предусматривающая в случае обнаружения ряда нарушений вынести соответствующее решение о приостановлении действия лицензии. Внеплановая проверка была завершена 24 декабря 2021 года. Ее результаты ожидаемо показали ряд нарушений, которые не исправлялись годами, что и было основанием для соответствующего приказа. На самом деле никакой "зрады" в этом приказе нет. Приказ вступает в силу только в случае неисправления нарушений. Фактически, это предупреждение о возможной отмене лицензии, а не о самой отмене.

Наша задача – вывести безопасность поездок по украинской железной дороге на качественно новый уровень. Не заблокировав Укрзализныцю – а вместе с ее командой исправить все критические моменты. Это совместная работа, которая стала возможной только сейчас. И в ближайшее время мы вместе с руководством Укрзализныци расскажем, что было сделано – и как мы планируем совершенствовать безопасность на железной дороге в будущем.