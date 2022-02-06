Налоговый долг: как проверить его наличие и чем грозит неуплата

Налоговый долг является результатом несвоевременной уплаты налогов в государственный бюджет. Он может возникать как у ФЛП, юрлиц, так и у обычных граждан.

В некоторых случаях налоговые долги могут стать основанием для ареста имущества. Как проверить, не должны ли вы ничего государству, и какие могут быть последствия неуплаты – читайте дальше.

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Как проверить наличие налоговой задолженности

Узнать о том, не задолжали ли вы ничего государству, можно у несколько способов:

лично обратиться в представительство Государственной налоговой службы в вашем регионе;

воспользоваться Электронным кабинетом налогоплательщика;

ввести данные в электронном сервисе "Узнай больше о своем бизнес-партнере".

Последний сервис позволяет проверить собственные налоговые долги и вероятную задолженность перед государством партнера или контрагента.

Последствия налоговых долгов

Несвоевременная уплата налогового обязательства может повлечь следующие последствия:

описание имущества в налоговом залоге;

взыскание средств с должника;

продажа имущества должника;

взыскание дебиторской задолженности;

арест имущества;

утрата статуса упрощенной системы налогообложения (для ФЛП на едином налоге).

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Как взимается налоговый долг

Процедура взыскания налогового долга происходит в несколько этапов, а именно:

отправка налогового требования (если общая сумма налоговой задолженности превышает 60 необлагаемых минимумов);

возникновение права налогового залога (также в случае долга от 60 необлагаемых минимумов);

описание имущества в налоговый залог, что распространяется на любое имущество в собственности должника и балансовая стоимость которого соответствует сумме налоговой задолженности;

принудительное взыскание средств производится не ранее чем через 30 календарных дней с момента вручения должнику налогового требования.

Налоговый долг юрлица

Взыскание налогового долга с ФЛП, юрлиц и граждан отличается.

Налоговый долг юридического лица взимается контролирующим органом через счета или наличными. Если имеющихся средств недостаточно для погашения задолженности, с должника взимается находящееся в налоговом залоге имущество и дебиторская задолженность. Такие процедуры проводятся исключительно по решению суда.

Если же налоговый долг возник из-за неуплаты в течение более 90 дней самостоятельно задекларированных налоговых обязательств, сумма которых превышает 5 миллионов гривен, решение суда по взысканию средств не требуется. Осуществление взыскания регламентируется решением руководителя контролирующего органа.

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Налоговый долг ФЛП и граждан

Если налоговый долг возник у физического лица-предпринимателя или гражданина, его взыскание по решению суда осуществляется государственной исполнительной службой.

При открытии исполнительного производства и позже следующего рабочего дня после обнаружения имущества, исполнителем формируется постановление об аресте имущества (средств) должника.

Арест налагается в размере суммы взыскания с учетом исполнительного сбора, расходов на исполнительное производство, штрафов и основного вознаграждения частного исполнителя на все имущество должника или на отдельные вещи.

Финансовая ответственность

Ответственность за несвоевременную или ненадлежащую уплату налогов предусматривает применение финансовых штрафных санкций. Поскольку это приведет к дополнительной финансовой нагрузке, лучше самостоятельно погасить сумму налогового долга за свой счет.

Источниками самостоятельного погашения налоговой задолженности могут быть:

ошибочно или чрезмерно уплаченные суммы по другим платежам – на основании заявления плательщика о возврате этих средств путем зачисления их в погашение денежных обязательств;

бюджетное возмещение с НДС на основании соответствующего заявления вместе с декларацией о НДС;

остаток отрицательного значения НДС и/или средства из электронного НДС-счета, если плательщик имеет налоговую задолженность по НДС.

Добавим, что по статье 100 Налогового кодекса Украины, предусмотрена возможность отсрочки налоговых обязательств или налогового долга.