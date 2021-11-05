Налоговая выявила более 11 тысяч нарушений в сфере торговли алкоголем и табаком: сумма штрафов

С начала года Налоговая служба Украины выявила 11 704 случая нарушения законодательства в области производства, хранения и реализации алкогольных и табачных изделий. Общая сумма выписанных штрафов превысила 1,1 миллиард гривен.

Чаще всего нарушения касались хранения товарных запасов без уплаты налогов. В этой категории зафиксировано 4 682 случая, а предприятия получили 146,9 миллиона гривен штрафов.

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Детали отчета налоговой

За нарушения, касающиеся цен на алкоголь и табачные изделия, налоговая выписала штрафы на сумму 49 миллионов гривен (более 2 800 случаев).

Зафиксировано более 1 100 случаев реализации алкогольных и табачных товаров без соответствующих лицензий, а общая сумма санкций за это превысила 70 миллионов гривен. Вместе с тем выявлено 845 нарушений, которые касались производства и продаж фальсификата – торгаши должны заплатить за это в общей сложности 88,6 миллиона гривен в государственный бюджет.

За нарушение условий продажи алкоголя и табачных изделий, в частности за реализацию таких товаров несовершеннолетним лицам, налоговая оштрафовала 1 672 торговых точки на сумму 14,4 миллиона гривен.

Напомним, что с 1 октября 2021 года в Украине изменились правила продажи алкоголя. Рестораны и бары должны указывать акцизный номер напитка в чеках.