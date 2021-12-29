Налоговая опубликовала график проверок: кого проверят в 2022 году
Источник:24 канал
Налоговая служба Украины опубликовала график плановых проверок на 2022 год. В него включили 4,7 тысячи субъектов хозяйствования.
Это юридические лица, в которых были замечены критерии риска. Из общего количества, 2,3 тысячи (49%) имеют 3 и больше рисков неуплаты налогов высокой степени.
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Кого будет проверять налоговая в 2022 году
В список компаний, подлежащих проверке налоговиков в 2022 году, попали:
- предприятия с более низким уровнем уплаты налогов по сравнению с другими компаниями в данной отрасли;
- субъекты хозяйствования, чья дебиторская задолженность более чем вдвое превышает кредиторскую;
- компании, что сотрудничают с контрагентами, которые находятся в розыске, ликвидированы, обанкротились и тому подобными;
- юридические лица, у которых было выявлено неподтверждение реального осуществления операций по приобретению.
К слову, в списке есть множество видов юридических лиц, в частности сельскохозяйственные предприятия, общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, фермерские хозяйства и так далее. С полным перечнем и названиями субъектов хозяйствования, которые будет проверять налоговая в 2022 году, можно ознакомиться по ссылке.Обратите внимание! В ноябре 2021 года заработал еще один новый госорган – Бюро экономической безопасности. Структура взяла на себя некоторые полномочия СБУ и налоговой милиции, и будет заниматься проверками бизнеса с целью борьбы против экономических преступлений.