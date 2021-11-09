Налогообложение миллиардеров принесет в госбюджет США огромные деньги: названа сумма

Непартийный объединенный комитет США по налогообложению заявил, что новый налог для богачей в течение 10 лет принесет в государственную казну 557 миллиардов долларов. Такая сумма позволит полностью покрыть расходы на новый законопроект об инфраструктуре, недавно принятый властями страны.

Дополнительно облагать налогами миллиардеров ранее предложил сенатор штата Орегон Рон Вайден. Таким образом он стремится компенсировать запланированные президентом Байденом расходы на развитие социальных программ. Однако некоторые миллиардеры, в частности, Леон Куперман и Илон Маск, остро раскритиковали такую ​​инициативу власти.

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Новый налог для миллиардеров в США

Сенатор Вайден предложил ввести налог на доход миллиардеров как метод компенсации расходов на социальные инициативы и значительно выровнять налоговую нагрузку внутри страны. Согласно данным его ведомства, уже за первые 5 лет налогообложения богачи пополнят государственный бюджет на 346,2 миллиарда долларов.

Это однозначно указывает на то, в какой мере налоговый кодекс неприспособлен, чтобы справедливо облагать налогом богачей или гарантировать, что они вообще хоть что-то платят в государственную копилку. Рабочему классу Америки, в том числе медсестрам и пожарным, справедливо ощущать отвращение в такой ситуации,

– заявил Рон Вайден.

Илон Маск раскритиковал инициативу сенатора в конце октября: "У них заканчиваются деньги других людей, поэтому они теперь охотятся за нами", – написал самый богатый человек мира в твиттере.

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Между тем исследование вопроса со стороны Белого дома показало, что с учетом нереализованных доходов, 400 самых богатых семей США ежегодно платят в государственную казну только 8,2% действующего налога на прибыль.

К слову, предложение Вайдена относительно новых условий налогообложения нацелено на около 700 миллиардеров – всех тех, кто зарабатывает более 100 миллионов долларов в год или владеет по меньшей мере 1 миллиардом в течение 3 лет подряд.

По оценкам экономиста Габриэля Цукмана, в условиях принятия новых условий налогообложения, только первые 10 миллиардеров из списка самых богатых в США будут обязаны выплатить государству 275 миллиардов долларов.