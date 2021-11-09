Дополнительно облагать налогами миллиардеров ранее предложил сенатор штата Орегон Рон Вайден. Таким образом он стремится компенсировать запланированные президентом Байденом расходы на развитие социальных программ . Однако некоторые миллиардеры, в частности, Леон Куперман и Илон Маск, остро раскритиковали такую ​​инициативу власти.

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Новый налог для миллиардеров в США

Сенатор Вайден предложил ввести налог на доход миллиардеров как метод компенсации расходов на социальные инициативы и значительно выровнять налоговую нагрузку внутри страны. Согласно данным его ведомства , уже за первые 5 лет налогообложения богачи пополнят государственный бюджет на 346,2 миллиарда долларов .

Это однозначно указывает на то, в какой мере налоговый кодекс неприспособлен, чтобы справедливо облагать налогом богачей или гарантировать, что они вообще хоть что-то платят в государственную копилку. Рабочему классу Америки, в том числе медсестрам и пожарным, справедливо ощущать отвращение в такой ситуации,

– заявил Рон Вайден.

Илон Маск раскритиковал инициативу сенатора в конце октября: "У них заканчиваются деньги других людей, поэтому они теперь охотятся за нами", – написал самый богатый человек мира в твиттере.

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Между тем исследование вопроса со стороны Белого дома показало, что с учетом нереализованных доходов, 400 самых богатых семей США ежегодно платят в государственную казну только 8,2% действующего налога на прибыль.

К слову, предложение Вайдена относительно новых условий налогообложения нацелено на около 700 миллиардеров – всех тех, кто зарабатывает более 100 миллионов долларов в год или владеет по меньшей мере 1 миллиардом в течение 3 лет подряд.