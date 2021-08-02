Браун является председателем Beyond Meat – компании, лидирующей на рынке заменителей мясных продуктов. Налог на товары животного происхождения, по его мнению, заставит большие корпорации активнее использовать технологии производства без эксплуатации и забоя скота.

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Тенденции рынка

Согласно данным Beyond Meat, 93% потребителей их продукции все равно покупают товары с содержанием протеина животного происхождения. Руководитель предприятия убежден, что это вызвано активной информационной кампанией, пропагандирующей, что если полностью убрать мясо животных из своего рациона, у человека появятся проблемы со здоровьем.

Вместе с тем все больше потребителей обращают внимание на альтернативы, в частности из-за активных изменений климата и ощущения соучастия и вины в негуманном убийстве животных.

Интересно знать! Продукция Beyond Meat изготавливается из растений, в частности гороха и бобов мунг, а "мясного" цвета им придает сок свеклы и экстракт красного яблока. Цена растительных заменителей мяса иногда намного выше, чем стоимость "оригинала".

Основатель Beyond Meat Итан Браун / Фото VegNews

Критика налога на мясо

По мнению Ребекки Шоунман, аналитика компании финансовых услуг Morningstar, разговоры о налогах на продукцию животного происхождения являются вопросом прежде всего бизнес-интересов, а не экологии.

Налог на мясо, безусловно, есть выгодным для таких компаний, как Beyond Meat. Это поможет сделать их продукцию дешевле в сравнении, и тем самым увеличить количество продаж,

– настаивает эксперт.

По словам Шоунман, цены на мясные товары и так существенно выросли по сравнению с прошлыми годами. Дополнительный налог только снизит покупательную способность потребителей и негативно повлияет на их качество жизни.

Добавим, что Beyond Meat подписали трехлетнее соглашение на поставку продукции таким крупными корпорациями, как McDonalds, KFC, Pizza Hut и Taco Bell.

К слову, во многих странах уже пытались ввести подобный налог. Например, в Великобритании такой законопроект был отозван премьер-министром Борисом Джонсоном. Недавнее исследование Бристольского университета показало, что негативные экономические последствия подобной инициативы в разы превышают возможную пользу для климата.