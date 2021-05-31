Фанбаза Apple появилась еще в 1984 году. Она стала самой верной, которая только может быть, ведь оригинальный Macintosh покорил человеческие сердца.

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Наклейки как благодарность фанатам

Несмотря на увлечение компьютером Macintosh, компания Apple была на грани банкротства. Интересно, что сами поклонники популяризировали продукцию Apple. Они слонялись вокруг компьютеров в магазинах электроники и рекомендовали их покупателям.



Оригинальный Macintosh от компании Apple / Фото sauerlandkurier

Этот факт является достаточно редким, ведь другие технологические компании – например Microsoft или Google – слышали обычно критику. У них нет таких преданных поклонников.

Компания Apple сразу же решила, что фанбаза – их конкурентное преимущество. Для того, чтобы не потерять поклонников, а только увеличивать их количество, Apple придумала дополнять комплекты наклейками.

Цель идеи

Компания решила, что именно наклейки помогут фанатам показывать свою любовь к Apple. Они смогут наклеить их на любую вещь.

Впоследствии, когда Apple стала известной компанией, ее наклейки дополняли фирменный стиль пользователя. Конечно, наклейки можно просто выбросить и не учитывать их в коробке. Однако обычно покупатели не делают этого. И даже если никуда их не наклеивают, то оставляют себе на память.