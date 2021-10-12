Как найти работу мечты: 10 самых распространенных ошибок в резюме

В претендента на хорошую вакансию есть только один шанс произвести первое впечатление. Даже если вы – высококвалифицированный специалист, ошибки в резюме могут стать весомой причиной отказа потенциального работодателя.

Чтобы заинтересовать компанию в своей кандидатуре и получить приглашение на собеседование, следует уделить особое внимание написанию заявки на работу. HR-эксперты рассказывают о 10 самых распространенных ошибках в резюме, которых следует избегать.

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1. Указанная не та должность, что в объявлении от работодателя

Опытному рекрутеру достаточно одного взгляда на резюме, чтобы определить, подходит ли кандидат. Если человек отправил резюме, которое не соответствует вакантной должности, то HR даже не будет тратить время на просмотр всего текста.

2. Большое количество грамматических, пунктуационных и лексических ошибок

Возможно, кандидат является невероятным профессионалом в своей сфере, однако обычные ошибки в тексте портят общее впечатление о нем, и тогда профессиональные навыки и опыт часто отходят на второй план. Рекрутеры советуют перечитывать текст резюме несколько раз перед отправкой, а еще лучше – попросить проверить его знакомых.

3. Излишняя информация

Если у кандидата есть опыт работы в других отраслях, которые никоим образом не касаются вакантной должности, то в резюме о них лучше не вспоминать. В работодателя нет времени изучать вашу биографию за последние 10 лет, поэтому все, что превышает лимит в 1 – 2 страницы, рискует остаться без внимания.

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4. Чрезмерная лаконичность

Как и слишком много информации, слишком краткое описание также вызовет у работодателя сомнения. Отсутствие цели, опыта, навыков, достижений не убедит рекрутеров в вашем желании найти работу именно в их компании.

5. Отсутствие хронологии

Перечень мест работы в произвольном порядке проявит вас, как непоследовательного, неорганизованного и невнимательного к деталям человека. Если в резюме недостоверно указаны даты начала и окончания работы в других компаниях, это может повлечь дополнительные вопросы во время собеседования.

6. Шаблонные фразы

Забудьте о понятиях "целеустремленность", "пунктуальность", "ответственность" и "коммуникабельность". Такой набор характеристик встречается в каждом резюме, поэтому подобные навыки точно не добавят вам шансов получить работу. Лучше отметить действительно уникальные качества, навыки или достижения.

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7. Пафос и гиперболизация фактов

Опытные работодатели хорошо различают истинную и вымышленную информацию. Если вы решили исказить факты, "украсить" свою репутацию пафосными, утвердительными и гиперболизированными эпитетами, то трудоустройство вам точно не светит.

8. Неудачное фото или его отсутствие

Для резюме подойдет фотография с нейтральным фоном, где есть только вы, без посторонних людей и объектов. Деловой стиль одежды, отсутствие яркого макияжа, солнцезащитных очков, кепок или шляпок – признаки удачного фото для резюме. Если фото вообще отсутствует, то множество работодателей могут даже не рассматривать вашу заявку на работу.

9. Личная информация

Ваши личные интересы – это хорошо, но не интересно для работодателя. Если информация не касается профессиональной деятельности, то вписывать ее не стоит. Например, если вы занимаетесь каратэ, то упоминание об этом в резюме будет уместным лишь в том случае, если вы претендуете на должность охранника или тренера. В дополнительном разделе лучше указать наличие заграничного паспорта или водительских прав, отсутствие вредных привычек и тому подобное.

10. Неструктурированное резюме

Резюме должно состоять из структурированного текста, разделенного на логические блоки. Они должны последовательно раскрывать ваш профессиональный путь и визуально привлекать того, кто будет читать вашу заявку на работу.