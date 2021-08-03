Найдено соучредителя Google, который исчез больше года назад: на острове и без суперъяхты

Миллиардер-отшельник и соучредитель Google Ларри Пейдж уже больше года не выходит на связь. Источники сообщают, что он скрывается на островах Фиджи, которые во время пандемии отрезаны от большинства путешественников

19 июня, когда на Фиджи боролись со второй волной случаев заболевания на коронавирус, в новостях одной из телекомпании Фиджи появилось сообщение о том, что соучредитель Google Ларри Пейдж пожертвовал стране медицинские принадлежности COVID-19, доставив его на своем частном самолете.

К теме Основатели Google впервые с 2017 года продают акции компании: что случилось

Через несколько дней эта история исчезла. Органы здравоохранения Фиджи попросили СМИ убрать статью, заявив, что эта информация не должна быть публичной.

В статье сообщалось, что медицинские материалы, включая маски для лица, халаты и перчатки, были отправлены на частном самолете, который вылетел с Гавайев в международный аэропорт Нади на Фиджи. Фотография самолета, сделанная незадолго до публикации материала, была размещена в социальных сетях. Американские СМИ проверили регистрационный номер самолета, и установили, что он зарегистрирован на Blue City Holdings.

Самолет Blue City Holdings в аэропорту на Фиджи / Фото Twitter

Дело в том, что Blue City Holdings занимается управлением и обслуживание самолетов для Ларри Пейджа, его бизнес-партнера соучредителя Google Сергея Брина и бывшего генерального директора Google Эрика Шмидта.

Ларри Пейдж исчез больше года назад

В наши дни статьи о Ларри Пейдже – редкость. Его местонахождение и деятельность в основном остаются загадкой, хотя он сохраняет значительное влияние на одну из самых мощных технологических компаний в мире.

В то время как Марк Цукерберг из Facebook, Джефф Безос из Amazon и Тим Кук Apple стали частыми гостями на слушаниях в Конгрессе США, сам Пейдж избегает публичных обсуждений с тех пор, как он и Сергей Брин отошли от дел Google и материнской компании Alphabet в конце 2019 года. Но несмотря на это, они фактически имеют право последнего голоса при принятии решений благодаря специальным голосующим акциям.

Ларри Пейдж скрывается на Фиджи с начала пандемии COVID-19

Связи Пейджа из Фиджи гораздо глубже, чем просто пожертвования. Миллиардер провел несколько месяцев в стране во время пандемии коронавируса. В основном он останавливался на острове Таваруа в форме сердца, который находится к западу от материка. Его также видели неподалеку, на меньшем острове Намоту, и среди местных жителей даже ходят предположения, что Ларри Пейдж купил этот остров на архипелаге.

Остров Намоту на Фиджи / Фото Facebook

Ни Фиджи, ни Ларри Пейдж не комментируют эти данные

По просьбе СМИ прокомментировать информацию о пребывании Ларри Пейджа, ответа не было получено. Представитель Google отказался от комментариев, так же как и представители телекомпании Фиджи и Министерство здравоохранения Фиджи.

Программа "Голубая дорожка" для миллиардеров

Именно на Фиджи есть много атрибутов, способных привлечь внимание мультимиллиардера, который стремится к уединению. Во время пандемии страна закрыла свои границы для путешественников, но прошлым летом страна запустила инициативу "Голубая дорожка", позволив въезд владельцам суперъяхт и частных самолетов при условии соблюдения правил карантина.

Именно этой программой и воспользовался соучредитель Google. Он приехал на Фиджи со своей семьей и обслуживающим персоналом, где провел длительный промежуток времени в стране во время пандемии. Речь идет о нескольких месяцев летом 2020 года. Известно также, что Пейдж на Фиджи проводил встречи на собственной суперъяхте.

Это интересно Скрытое влияние или благотворительность: почему Google финансируют ученых

Ограничения на поездки, обусловленные COVID-19, ощутимо ударили по экономике Фиджи, поэтому правительство смягчило некоторые правила доступа для состоятельных людей, чтобы привлечь больше денег и инвестиций.

Местные моряки на Фиджи подтверждают, что суперъяхты встречают с распростертыми объятиями, для них процедуры доступа проще.

Ларри Пейдж уже без суперъяхты

Однако по данным СМИ, соучредитель Google Ларри Пейдж, наслаждаясь прекрасными островами Фиджи, решил, что его знаменитая суперъяхта Senses ему больше не нужна.

Ларри Пейдж продал яхту с вертолетной площадкой и частным пляжным клубом неизвестному новому владельцу. Факт продажи подтвердил Фил Редпат, генеральный менеджер компании Integrated Marine Group, которая занималась ремонтом судна в Новой Зеландии.

Суперъяхта Senses / Фото Seapixonline

Точную дату продажи подтвердить не удалось, но известно, что Пейдж планировал продать яхту еще в 2019 году. Представитель Google отказался от комментариев, а Пейдж не ответил на электронные письма с просьбой прокомментировать ситуацию.

Почему именно Фиджи

Ларри Пейдж приобрел Senses у новозеландского бизнесмена Артура Дугласа Майерса за 45 миллионов долларов в 2011 году – в том же году, когда его бизнес-партнер и соучредитель Google Сергей Брин приобрел свою суперъяхту Dragonfly за 80 миллионов долларов.

Фиджи давно стали популярным местом отдыха для богатых и знаменитых – там были замечены принц Гарри и Меган Маркл, а Мел Гибсон владеет островом Маго на Фиджи – но главное, что страна гордится своей секретностью.

Это делает ее идеальным местом для Пейджа, который исчез из поля зрения общественности после ухода из Google. Он по-прежнему общается с генеральным директором Сундар Пичай и участвует в заседаниях совета директоров, но в остальном он сосредоточил свое внимание на личных проектах.

В начале этого года по Фиджи поползли слухи о том, что Ларри Пейдж приобрел как минимум один остров на архипелаге Маманука. Совет по туризму Фиджи и департамент землевладения отклонили многочисленные запросы СМИ о предоставлении информации о принадлежности островов, ссылаясь на право владельцев на частную жизнь.