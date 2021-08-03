19 июня, когда на Фиджи боролись со второй волной случаев заболевания на коронавирус, в новостях одной из телекомпании Фиджи появилось сообщение о том, что соучредитель Google Ларри Пейдж пожертвовал стране медицинские принадлежности COVID-19, доставив его на своем частном самолете .

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Через несколько дней эта история исчезла. Органы здравоохранения Фиджи попросили СМИ убрать статью, заявив, что эта информация не должна быть публичной.

В статье сообщалось, что медицинские материалы, включая маски для лица, халаты и перчатки, были отправлены на частном самолете, который вылетел с Гавайев в международный аэропорт Нади на Фиджи. Фотография самолета, сделанная незадолго до публикации материала, была размещена в социальных сетях. Американские СМИ проверили регистрационный номер самолета, и установили, что он зарегистрирован на Blue City Holdings.

Самолет Blue City Holdings в аэропорту на Фиджи / Фото Twitter

Дело в том, что Blue City Holdings занимается управлением и обслуживание самолетов для Ларри Пейджа, его бизнес-партнера соучредителя Google Сергея Брина и бывшего генерального директора Google Эрика Шмидта.

Ларри Пейдж исчез больше года назад

В наши дни статьи о Ларри Пейдже – редкость. Его местонахождение и деятельность в основном остаются загадкой , хотя он сохраняет значительное влияние на одну из самых мощных технологических компаний в мире.

В то время как Марк Цукерберг из Facebook, Джефф Безос из Amazon и Тим Кук Apple стали частыми гостями на слушаниях в Конгрессе США, сам Пейдж избегает публичных обсуждений с тех пор, как он и Сергей Брин отошли от дел Google и материнской компании Alphabet в конце 2019 года. Но несмотря на это, они фактически имеют право последнего голоса при принятии решений благодаря специальным голосующим акциям.

Ларри Пейдж скрывается на Фиджи с начала пандемии COVID-19

Связи Пейджа из Фиджи гораздо глубже, чем просто пожертвования. Миллиардер провел несколько месяцев в стране во время пандемии коронавируса. В основном он останавливался на острове Таваруа в форме сердца, который находится к западу от материка. Его также видели неподалеку, на меньшем острове Намоту, и среди местных жителей даже ходят предположения, что Ларри Пейдж купил этот остров на архипелаге.

Остров Намоту на Фиджи / Фото Facebook

Ни Фиджи, ни Ларри Пейдж не комментируют эти данные

По просьбе СМИ прокомментировать информацию о пребывании Ларри Пейджа, ответа не было получено. Представитель Google отказался от комментариев, так же как и представители телекомпании Фиджи и Министерство здравоохранения Фиджи.

Программа "Голубая дорожка" для миллиардеров

Именно на Фиджи есть много атрибутов, способных привлечь внимание мультимиллиардера, который стремится к уединению. Во время пандемии страна закрыла свои границы для путешественников, но прошлым летом страна запустила инициативу "Голубая дорожка", позволив въезд владельцам суперъяхт и частных самолетов при условии соблюдения правил карантина.

Именно этой программой и воспользовался соучредитель Google . Он приехал на Фиджи со своей семьей и обслуживающим персоналом, где провел длительный промежуток времени в стране во время пандемии. Речь идет о нескольких месяцев летом 2020 года. Известно также, что Пейдж на Фиджи проводил встречи на собственной суперъяхте.

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Ограничения на поездки, обусловленные COVID-19, ощутимо ударили по экономике Фиджи, поэтому правительство смягчило некоторые правила доступа для состоятельных людей, чтобы привлечь больше денег и инвестиций.

Местные моряки на Фиджи подтверждают, что суперъяхты встречают с распростертыми объятиями, для них процедуры доступа проще.

Ларри Пейдж уже без суперъяхты

Однако по данным СМИ, соучредитель Google Ларри Пейдж , наслаждаясь прекрасными островами Фиджи, решил, что его знаменитая суперъяхта Senses ему больше не нужна.

Ларри Пейдж продал яхту с вертолетной площадкой и частным пляжным клубом неизвестному новому владельцу. Факт продажи подтвердил Фил Редпат, генеральный менеджер компании Integrated Marine Group, которая занималась ремонтом судна в Новой Зеландии.

Суперъяхта Senses / Фото Seapixonline

Точную дату продажи подтвердить не удалось, но известно, что Пейдж планировал продать яхту еще в 2019 году. Представитель Google отказался от комментариев, а Пейдж не ответил на электронные письма с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ларри Пейдж приобрел Senses у новозеландского бизнесмена Артура Дугласа Майерса за 45 миллионов долларов в 2011 году – в том же году, когда его бизнес-партнер и соучредитель Google Сергей Брин приобрел свою суперъяхту Dragonfly за 80 миллионов долларов.

Почему именно Фиджи

Фиджи давно стали популярным местом отдыха для богатых и знаменитых – там были замечены принц Гарри и Меган Маркл, а Мел Гибсон владеет островом Маго на Фиджи – но главное, что страна гордится своей секретностью.

Это делает ее идеальным местом для Пейджа, который исчез из поля зрения общественности после ухода из Google. Он по-прежнему общается с генеральным директором Сундар Пичай и участвует в заседаниях совета директоров, но в остальном он сосредоточил свое внимание на личных проектах.