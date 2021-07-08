Официальное закрытие LG Mobile Communications Company, в апреле этого года, когда LG – после неудачных попыток распродать мобильный бизнес по частям – прекратила его деятельность, не повлияло на финансовые показатели. Хотя формально LG Mobile Communications Company работала до конца 2 квартала ее данные не указываются в отчетах корейского гиганта электроники.

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Рекордная квартальная выручка LG

По официальным данным LG ориентировочная консолидированная выручка во втором квартале текущего года составит около 15 миллиардов долларов, что на 48,8% больше , по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель стал рекордной для корейского производителя электроники квартальной выручкой за всю историю.

Операционный доход за второй квартал 2021 составил около 967 миллионов долларов, что на 65,3% превышает показатели второго квартала 2020 года.

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