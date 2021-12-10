Об этом свидетельствует консолидированная финансовая отчетность "Нефтегаза" за 9 месяцев 2021 года.

Важно "Нефтегаз" хочет изменить тариф поставщика "последней надежды"

В третьем квартале этого года "Нефтегаз" сократил чистый убыток на 50,6% – до 2,716 миллиарда гривен. В то же время, доход сократился на 4,7% – до 30,468 миллиарда гривен.

Согласно консолидированной отчетности, скорректированный показатель EBITDA группы "Нафтогаз" за 9 месяцев составил 12,435 миллиарда гривен. За аналогичный период 2020 года этот показатель составил 1,236 миллиарда гривен.

Обратите внимание! EBITDA – это прибыль к вычету налогов, процентов и амортизации.

Отмечается также, что за 9 месяцев "Нафтогаз" подписал мировые соглашения с теплогенерирующими предприятиями по реструктуризации дебиторской задолженности за газ на сумму 3,974 миллиарда гривен.

Данная финансовая отчетность не проверена аудитом. Проверенная аудитом консолидированная отчетность по итогам 2021 года будет обнародована весной 2022 года.

– прокомментировали в "Нафтогазе".

В компании отметили, что в финансовой отчетности НАК "Нафтогаз Украины" как отдельного юридического лица зафиксировали 9,78 миллиарда гривен чистой прибыли за 9 месяцев 2021 года. Для сравнения, соответствующий период предыдущего года компания завершила с убытком 18,65 миллиарда гривен.

Что известно о структуре "Нефтегаза"

В состав группы "Нефтегаз" входят:

НАК "Нефтегаз Украины",

7 акционерных обществ,

9 дочерних предприятий,

7 представительств и филиалов, полностью принадлежащих НАК,

5 обществ с долей НАК "Нефтегаз Украины" в уставном капитале от 40% до 100%.

Кроме этого, компания владеет долей акций в 39 акционерных обществах по газоснабжению и газификации. Группа работает во всех регионах Украины и Египте, имеет собственные представительства в Туркменистане и Бельгии.