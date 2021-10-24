Каждый член наблюдательного совета "Нафтогаза" должен иметь опыт, компетенции и профессиональные навыки, которые значительно отличаются от характеристик других членов органа. Такую особенность указали в объявлении от Минэкономики.

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Конкурс на новых членов наблюдательного совета "Нафтогаза"

Отбор закончится 6 декабря 2021 года. Тогда должны избрать четырех членов наблюдательного совета.

Отмечается, что отбор независимых членов наблюдательного совета компании будет осуществлять Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий (так называемый "Номинационный комитет").

Напомним, что трое членов наблюдательного совета – Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден – 7 сентября заявили о своем увольнении. Юрий Витренко обвинил их в отсутствии профильного образования.

Среди одного из главных условий к кандидатам – не входить в течение предыдущих пяти лет в состав органов управления "Нафтогаз Украины". Претендовать также не могут те, кто получал дополнительное финансовое вознаграждение от "Нафтогаза" в течение последних 5 лет.

Все условия к кандидатам, которые хотели бы стать членами наблюдательного совета "Нафтогаза" можно пересмотреть по этой ссылке.

Наблюдательный совет "Нафтогаза" уволили