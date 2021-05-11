По его словам, нужно принять правильное решение относительно способа борьбы с проблемой. Витренко считает, что чтобы отдать долг, надо или что-то продать, или перекредитоваться.

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"Лучше заработать, при этом будучи полезным для потребителей. Опять-таки, в этом смысл, почему меня фактически вернули в Нафтогаз. Нафтогазу нужны эффективные менеджеры", – сказал он.

Убытки компании

Как отметил Витренко, убытки, которые были в компании, – абсолютно реальные и подтвержденные международным аудитом.

Справка. По итогам 2020 года "Нафтогаз" получил 19 миллиардов гривен убытков. Тогда как прибыль составила лишь 2,6 миллиарда гривен.

Финансовый результат работы компании – убыток. Манипуляция заключается в том, чтобы попытаться выдать это за нечто противоположное,

– подчеркнул глава.

"Например, сказать, что убытки только потому, что компания применяет международные стандарты финансовой отчетности, и что на самом деле это вообще не убыток, просто компания сформировала какие-то резервы", – обьяснил Витренко.

После такого объяснения люди думают, что это компания получила деньги и просто отложила их в сторону. На самом деле Витренко называет это манипуляцией.

Такое впечатление, что вообще все хорошо, просто эти 2 миллиарда мы пока не показали как прибыль, а где-то отдельно держим. Как в шкатулку положили,

– о тметил он.

По информации Витренко, такая манипуляция в некоторых странах вообще является уголовным преступлением, ведь инвесторов вводят в заблуждение.

"Резервы сомнительной задолженности означают, что мы не получили деньги. То есть денег нет, поэтому и ущерб, понимаете?", – подытожил он.

Откуда на счетах взялись 2 миллиарда

Витренко отметил, что сумма на счетах меняется каждый день. Однако примерно это 2 миллиарда долларов.

"Компания в 2019 году заняла деньги, купила газ, газ дальше продала в 2020 году, и вот эти деньги, которые она выторговала за газ. Часть проела, надо называть вещи своими именами, а часть осталась", – заверил Витренко.

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