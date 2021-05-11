По его словам, нужно принять правильное решение относительно способа борьбы с проблемой. Витренко считает, что чтобы отдать долг, надо или что-то продать, или перекредитоваться.
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"Лучше заработать, при этом будучи полезным для потребителей. Опять-таки, в этом смысл, почему меня фактически вернули в Нафтогаз. Нафтогазу нужны эффективные менеджеры", – сказал он.
Убытки компании
Как отметил Витренко, убытки, которые были в компании, – абсолютно реальные и подтвержденные международным аудитом.
Финансовый результат работы компании – убыток. Манипуляция заключается в том, чтобы попытаться выдать это за нечто противоположное,
– подчеркнул глава.
"Например, сказать, что убытки только потому, что компания применяет международные стандарты финансовой отчетности, и что на самом деле это вообще не убыток, просто компания сформировала какие-то резервы", – обьяснил Витренко.
После такого объяснения люди думают, что это компания получила деньги и просто отложила их в сторону. На самом деле Витренко называет это манипуляцией.
Такое впечатление, что вообще все хорошо, просто эти 2 миллиарда мы пока не показали как прибыль, а где-то отдельно держим. Как в шкатулку положили,
– отметил он.
По информации Витренко, такая манипуляция в некоторых странах вообще является уголовным преступлением, ведь инвесторов вводят в заблуждение.
"Резервы сомнительной задолженности означают, что мы не получили деньги. То есть денег нет, поэтому и ущерб, понимаете?", – подытожил он.
Откуда на счетах взялись 2 миллиарда
Витренко отметил, что сумма на счетах меняется каждый день. Однако примерно это 2 миллиарда долларов.
"Компания в 2019 году заняла деньги, купила газ, газ дальше продала в 2020 году, и вот эти деньги, которые она выторговала за газ. Часть проела, надо называть вещи своими именами, а часть осталась", – заверил Витренко.
Кадровые изменения в "Нафтогазе": коротко
- Ексочильника компании Андрея Коболева уволили 28 апреля. Его обвинили в миллиардных убытках компании.
- Сразу же после увольнения компанию возглавил Юрий Витренко.
- Накануне Витренко занимал должность исполняющего обязанности главы Минэнерго. Однако Верховная Рада дважды не набрала голосов для того, что назначить его министром.