Начните с малого: 3 интересные бизнес-идеи для студентов

Множество известных миллиардеров заявляют, что если бы смогли вернуться в прошлое, то начали свою бизнес-деятельность раньше. Предпринимательство для молодежи в настоящее время является реальной опцией, которая дарит ряд преимуществ в более зрелом возрасте.

Чем быстрее вы продвинете собственные бизнес-таланты, тем лучше сориентируетесь в будущей карьере. Бизнес 24 предлагает рассмотреть несколько интересных идей с минимальными инвестициями, которые может реализовать каждый украинский студент.

Читайте также Знать, а не догадываться: как Big Data сокращает путь к клиенту

Почему это важно

Предпринимательство помогает молодежи развиваться как в личной, так и в профессиональной сфере. Среди преимуществ реализации бизнес-идей в студенческом возрасте можно выделить:

Опыт ведения бизнеса . Конечно, университет или бизнес-школа могут научить вас теориям и формулам, однако нет ничего лучше и эффективнее, чем ведение бизнеса на практике, со всеми нюансами, социальным, политическим и экономическим контекстом. После выпуска с вуза вы будете знать, как все устроено на самом деле.

. Конечно, университет или бизнес-школа могут научить вас теориям и формулам, однако нет ничего лучше и эффективнее, чем ведение бизнеса на практике, со всеми нюансами, социальным, политическим и экономическим контекстом. После выпуска с вуза вы будете знать, как все устроено на самом деле. Уверенное лидерство . Развивайте собственные навыки эмпатии, делегирования полномочий, управления стрессом, общения с клиентами и так далее. Студенты-предприниматели получают преимущество перед другими выпускниками, когда выходят на рынок труда. Навыки лидерства, которые они получают на практике, не менее ценны, чем знания, полученные в университете.

. Развивайте собственные навыки эмпатии, делегирования полномочий, управления стрессом, общения с клиентами и так далее. Студенты-предприниматели получают преимущество перед другими выпускниками, когда выходят на рынок труда. Навыки лидерства, которые они получают на практике, не менее ценны, чем знания, полученные в университете. Важные связи . Еще перед тем, как вы закончите обучение, у вас уже выстроится налаженная сеть контактов с людьми, к которым можно обратиться за рекомендациями, наставничеством, бизнес-партнерством или трудоустройством.

. Еще перед тем, как вы закончите обучение, у вас уже выстроится налаженная сеть контактов с людьми, к которым можно обратиться за рекомендациями, наставничеством, бизнес-партнерством или трудоустройством. Карьерное прогнозирование . Взявшись за собственное дело, вы поймете свои уязвимые места и скрытые таланты. В 17 лет выбрать то, чем хочешь заниматься всю жизнь – почти невозможно. Предпринимательство помогает понять, что именно является вашим мерилом успеха, чего вы хотите и в каком направлении нужно двигаться дальше.

. Взявшись за собственное дело, вы поймете свои уязвимые места и скрытые таланты. В 17 лет выбрать то, чем хочешь заниматься всю жизнь – почти невозможно. Предпринимательство помогает понять, что именно является вашим мерилом успеха, чего вы хотите и в каком направлении нужно двигаться дальше. Выгодные перспективы. Резюме рядового выпускника вуза обычно однотипное, "пресное" и ничем не выделяется среди других. Даже если ваш предпринимательский опыт в студенческие годы окажется не вполне удачным, в гонке талантов графа резюме "основатель компании" будет выгодно выделяться на фоне других заявок на работу.

Интересно Студенческую работу, которую проверил Илон Маск, продали на аукционе

Бизнес-идеи для студентов

Неважно, где вы учитесь, сейчас самый удачный момент для открытия бизнеса. Молодая энергия, юношеский максимализм и уверенность – именно то, что позволяет совершить стремительный скачок к предпринимательству. Бизнес-идеи для новичков, не требующие больших инвестиций, и которые могут быть реализованы даже из комнаты общежития – дальше.

1. Репетиторство

В настоящее время миром управляет информация. Знания, которыми вы сейчас владеете, могут быть гораздо более ценными, чем вы себе представляете. Уже на первом курсе университета можно готовить к поступлению будущих абитуриентов, делиться опытом, ретранслировать то, чему вы научились на парах.

В условиях пандемии уроки можно проводить онлайн – не бойтесь показать, на что вы способны, и чего вам удалось добиться уже сейчас. Ваш опыт может быть полезен сотням тысяч людей, которые готовы платить за это деньги.

Не знаете, где найти новых клиентов? Поручите поиск технологиям. Big Data-аналитика от Киевстар Бизнес сделает это лучше всех – подберет именно тех, кто больше всего соответствует вашему запросу.

Делитесь собственным опытом и знаниями с другими / Фото Pexels

2. Летний лагерь

В свободное от учебы время, в частности, на летних каникулах, организуйте интересный и познавательный отдых для детей. Сейчас не возникает проблемы найти красивую и интересную локацию, где студенты могут поделиться опытом со школьниками и провести досуг.

Родители устали от советских баз отдыха, где их детей неоднозначными методами "строят" педагоги "старой школы". Если у вас есть опыт взаимодействия с детьми, и вас не пугает ответственность, разработайте программу интересного отдыха для школьников, соберите не менее ответственную команду и реализуйте такую ​​инициативу.

Организуйте летний отдых для детей / Фото Pexels

3. Туризм

Пока мир постепенно приходит в себя от карантина и изоляции, множество людей жаждут реального взаимодействия с другими людьми. Если вы учитесь в большом или историческом городе, можно рассмотреть возможность организации пеших интерактивных экскурсий. Не все зарубежные направления ныне доступны, поэтому внутренний туризм – это золотая жилка, которая сейчас может принести хорошую прибыль.

Достаточно изучить интересные факты о местности, где вы учитесь, проложить уникальный маршрут и собрать группу людей, которые хотят узнать о городе, где вы сейчас живете, больше.

Проводите интересные экскурсии по городу, в котором обучаетесь / Фото Pexels