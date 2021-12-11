Чем быстрее вы продвинете собственные бизнес-таланты, тем лучше сориентируетесь в будущей карьере. Бизнес 24 предлагает рассмотреть несколько интересных идей с минимальными инвестициями, которые может реализовать каждый украинский студент.
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Почему это важно
Предпринимательство помогает молодежи развиваться как в личной, так и в профессиональной сфере. Среди преимуществ реализации бизнес-идей в студенческом возрасте можно выделить:
- Опыт ведения бизнеса. Конечно, университет или бизнес-школа могут научить вас теориям и формулам, однако нет ничего лучше и эффективнее, чем ведение бизнеса на практике, со всеми нюансами, социальным, политическим и экономическим контекстом. После выпуска с вуза вы будете знать, как все устроено на самом деле.
- Уверенное лидерство. Развивайте собственные навыки эмпатии, делегирования полномочий, управления стрессом, общения с клиентами и так далее. Студенты-предприниматели получают преимущество перед другими выпускниками, когда выходят на рынок труда. Навыки лидерства, которые они получают на практике, не менее ценны, чем знания, полученные в университете.
- Важные связи. Еще перед тем, как вы закончите обучение, у вас уже выстроится налаженная сеть контактов с людьми, к которым можно обратиться за рекомендациями, наставничеством, бизнес-партнерством или трудоустройством.
- Карьерное прогнозирование. Взявшись за собственное дело, вы поймете свои уязвимые места и скрытые таланты. В 17 лет выбрать то, чем хочешь заниматься всю жизнь – почти невозможно. Предпринимательство помогает понять, что именно является вашим мерилом успеха, чего вы хотите и в каком направлении нужно двигаться дальше.
- Выгодные перспективы. Резюме рядового выпускника вуза обычно однотипное, "пресное" и ничем не выделяется среди других. Даже если ваш предпринимательский опыт в студенческие годы окажется не вполне удачным, в гонке талантов графа резюме "основатель компании" будет выгодно выделяться на фоне других заявок на работу.
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Бизнес-идеи для студентов
Неважно, где вы учитесь, сейчас самый удачный момент для открытия бизнеса. Молодая энергия, юношеский максимализм и уверенность – именно то, что позволяет совершить стремительный скачок к предпринимательству. Бизнес-идеи для новичков, не требующие больших инвестиций, и которые могут быть реализованы даже из комнаты общежития – дальше.
1. Репетиторство
В настоящее время миром управляет информация. Знания, которыми вы сейчас владеете, могут быть гораздо более ценными, чем вы себе представляете. Уже на первом курсе университета можно готовить к поступлению будущих абитуриентов, делиться опытом, ретранслировать то, чему вы научились на парах.
В условиях пандемии уроки можно проводить онлайн – не бойтесь показать, на что вы способны, и чего вам удалось добиться уже сейчас. Ваш опыт может быть полезен сотням тысяч людей, которые готовы платить за это деньги.
Делитесь собственным опытом и знаниями с другими / Фото Pexels
2. Летний лагерь
В свободное от учебы время, в частности, на летних каникулах, организуйте интересный и познавательный отдых для детей. Сейчас не возникает проблемы найти красивую и интересную локацию, где студенты могут поделиться опытом со школьниками и провести досуг.
Родители устали от советских баз отдыха, где их детей неоднозначными методами "строят" педагоги "старой школы". Если у вас есть опыт взаимодействия с детьми, и вас не пугает ответственность, разработайте программу интересного отдыха для школьников, соберите не менее ответственную команду и реализуйте такую инициативу.
Организуйте летний отдых для детей / Фото Pexels
3. Туризм
Пока мир постепенно приходит в себя от карантина и изоляции, множество людей жаждут реального взаимодействия с другими людьми. Если вы учитесь в большом или историческом городе, можно рассмотреть возможность организации пеших интерактивных экскурсий. Не все зарубежные направления ныне доступны, поэтому внутренний туризм – это золотая жилка, которая сейчас может принести хорошую прибыль.
Достаточно изучить интересные факты о местности, где вы учитесь, проложить уникальный маршрут и собрать группу людей, которые хотят узнать о городе, где вы сейчас живете, больше.
Проводите интересные экскурсии по городу, в котором обучаетесь / Фото Pexels