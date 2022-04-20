Возвращение на российский рынок Continental AG объясняет "защитой российских сотрудников". А вот о геноциде украинцев, который творит Россия, в заявлении компании от 19 апреля нет ни слова.

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Циническое заявление немецкого Continental AG

В заявлении компании говорится, что она возобновила деятельность на своем заводе в российском городе Калуга. Решение якобы призвано "защитить" 1300 сотрудников завода от "уголовной ответственности".

Наши сотрудники и менеджеры в России могут столкнуться с серьезными уголовными последствиями, если мы прекратим удовлетворять местный спрос,

– абсурдно заявили в Continental AG.

О прекращении производства автозапчастей на Калужском заводе Continental AG заявила 8 марта. Впрочем, похоже, немецкой компании очень не хватает кровавых денег, и она возобновила свою деятельность на территории страны-террориста.

Напомним, что каждая международная компания, продолжающая вести свою деятельность в России, косвенно финансирует войну против Украины. За всякую деятельность в государственный бюджет страны-террориста уплачиваются налоги, за которые Россия может пополнять запасы своего вооружения.

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