Большинство из отличных идей для старта малого бизнеса в 2021 году предусматривают бизнес-модель в онлайн формате. Выберите бизнес идею, в которой вы наиболее компетентны и которая вас действительно захватывает. Прежде чем начать бизнес, определите, есть ли спрос на то, что вы хотите предложить.

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Эта статья именно для тех, кто активно ищет идею для старта малого бизнеса.

Вы уверены, что хотите начать собственный бизнес, но вам трудно сформулировать собственную идею. Если вы хотите стать предпринимателем, важно начать именно с отличной бизнес идеи. Все, что вам нужно, – это немного вдохновения. Все всегда начинается с идеи, которая со временем набирает обороты и развивается. Если вы намерены начать бизнес в 2021 году, очень важно принять во внимание новые обстоятельства, с которыми вам придется считаться. Пандемия COVID-19 изменила очень много в том, как люди потребляют товары и услуги. Если раньше открытие розничного бизнеса или ресторана могло быть бы хорошей идеей, то сейчас лучше тщательно обдумать и возможно повторно проанализировать эти намерения тогда, когда станет понятно как будет развиваться ситуация с пандемией в нашей стране.

Если вы готовы к ведению собственного бизнеса, то предлагаем рассмотреть любую из этих замечательных бизнес-идей.

1. Консультант

Онлайн консультации / Фото Bbgbroker.com

Если вы хорошо ориентируетесь в конкретной тематике (бизнес, социальные сети, маркетинг, управление персоналом, лидерство, коммуникация и т.д.), создание консалтингового бизнеса может стать довольно прибыльным вариантом. Вы можете начать свой консалтинговый бизнес самостоятельно, расширить его, и в дальнейшем нанять других консультантов.

2. Онлайн реселлер / торговый посредник

Продажи в формате реселлинга / Фото Businessnewsdaily

Люди, которые следят за модными трендами в мире и разбираются в продажах, вероятно, не преминут рассмотреть возможность создания бизнеса по перепродаже товаров через сеть. Это на самом деле замечательная идея, которую можно начать как подработок и превратить в постоянный бизнес по перепродаже. Хотя следует заметить: для этого нужно много времени и настоящая преданность делу, а также умение хорошо ориентироваться в мире моды. Вы можете начать с использования площадок бесплатных сайтов для объявлений, таких как OLX, для продажи собственной ненужной одежды, а в дальнейшем создать и перенести продажи на собственный сайт по перепродаже товаров и услуг.

3. Онлайн обучение

Уроки онлайн / Фото Teachaway

Спрос на онлайн образование открыл перед предпринимателями широкие возможности для создания собственных проектов в этой сфере. Поскольку это онлайн бизнес идея, вы можете выбрать любой учебный предмет, в котором вы действительно хорошо разбираетесь, и готовы преподавать его независимо от вашего местонахождения. Если у вас нет глубоких знаний в конкретном предмете, но вы хорошо владеете иностранными языками, вы всегда можете рассмотреть возможность проведения онлайн уроков для учеников или студентов.

4. Бухгалтерия онлайн

Ведение бухгалтерии онлайн / Фото Owlguru

Как и в случае с образованием, технологии сейчас позволяют предоставлять много бухгалтерских услуг в режиме онлайн. Если вы делопроизводитель или бухгалтер, который хочет обеспечить самостоятельность и автономность в ведении собственного бизнеса, то можете воспользоваться преимуществами современных технологий и открыть свою собственную онлайн бухгалтерскую службу. Вы можете предложить ведение бухгалтерской отчетности другими компаниям и расширить круг клиентов в зависимости от вашей работоспособности.

5. Медицинская курьерская служба

Медицинский курьер / Фото Meyer-logistics

Если у вас есть надежный автомобиль и хорошие навыки управления временем, вы можете рассмотреть возможность создания собственной курьерской службы – а точнее, медицинской курьерской службы. Как водитель вы будете отвечать за перевозку медицинских товаров, таких как лабораторные образцы, лекарства, отпускаемые по рецепту, и оборудование. Индустрия здравоохранения расширяется, что способствует стабильности рабочих мест для медицинских курьеров. Вы можете начать свой курьерский бизнес как самостоятельно, так и нанять других водителей для работы на вас.

6. Разработчик приложений

Разработчики приложений / Фото Octalsoftware

Если вы достаточно компетентны в технологическом направлении и владеете большим опытом, возможно, вам стоит подумать о карьере разработчика приложений. Смартфоны стали повседневным аксессуаром для многих лиц во всем мире, что значительно увеличило спрос на мобильные приложения. Программное обеспечение виртуальной реальности также приобрело огромную популярность за последние годы, поэтому существует стабильный спрос на разработку VR-приложений.

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7. Услуги транскрибирования

Транскрибирование онлайн / Фото Azbigmedia

Если у вас хороший слух и вы умеете быстро печатать, то услуги по расшифровке / транскрибированию – это отличная бизнес идея, которая позволит вам работать из дома по гибкому графику. Услуги по медицинскому транскрибированию особенно актуальны в связи с распространением технологии распознавания голоса среди медицинских работников. Речь идет о том, что для экономии времени медицинские работники начитывают рецепты и рекомендации, которые в дальнейшем нуждаются в расшифровке и переводу их в читабельный документальный формат. Если вы не планируете погружаться в это дело с головой или у вас есть работа, которую вы хотели бы сохранить еще на некоторое время, то вы без проблем можете принимать столько задач по расшифровке, сколько сами выберете. Чтобы повысить свои деловые перспективы и оправдать высокую цену вашим услугам, подумайте о том, чтобы стать сертифицированным транскриптором и освоить несколько специальностей.

Работа медицинского транскриптора обычно хорошо оплачивается, что может быстро принести прибыль. Типичное время выполнения работы по расшифровке составляет 24 часа, поэтому важно следить за тем, на какую работу вы соглашаетесь. Однако гибкость, позволяющая принимать всего несколько заявок для начала работы, означает, что вы можете наращивать объемы по мере готовности к большим объемам. Это делает транскрибирование удобной идеей для размереного старта. Самое главное, что стартовые затраты и накладные расходы очень малы. Вам достаточно для работы компьютер, соответствующее программное обеспечение и безопасная служба обмена сообщениями.

8. Профессиональный организатор

Профессиональный организатор / Фото Northwesternmutual

Ищете бизнес-идею, которая действительно может подарить радостные ощущения? Профессиональные организаторы, такие как Мари Кондо, помогают людям проводить реорганизацию и минимизацию, зарабатывая на жизнь. В эпоху материализма многие отчаянно пытаются сократить расходы и взять под контроль свое имущество, вместо того чтобы позволить вещам господствовать над ними. Минимализм становится чрезвычайно популярным, но людям часто бывает трудно расстаться с вещами, которыми они владели долгое время. Часть работы профессионального организатора заключается в том, чтобы помочь клиентам разработать систему уменьшения объемов и хранения вещей.

Если вы очень организованный человек, которому нравится делать пространство функциональным и удобным, вы можете быть хорошим тренером для других. Люди будут платить вам за то, что вы поможете им разработать план по минимизации их имущества и дальнейшего поддержания организованного пространства. Для продвижения своего бизнеса сначала спросите, позволят вам ваши клиенты сделать фотографии до и после организованного вами пространства в их домах, чтобы в будущем вы могли использовать их для создания портфолио. Его можно разместить в социальных сетях, а это непременно поможет вам привлечь еще больше клиентов.

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9. Служба уборки

Работа службы уборки / Фото Startupguys

Если вы любите убирать, то сможете с легкостью превратить это в бизнес. Имея несколько сотрудников, набор чистящих средств и транспорт, вы можете предлагать услуги по уборке домовладений, многоквартирных комплексов и коммерческой недвижимости. Например, во Львове клининговые службы предлагают свои услуги от 150 гривен в час, в столице цена таких услуг ожидаемо выше. Клининговые услуги – это простой бизнес, который требует относительно небольших накладных расходов: вам достаточно уметь правильно спланировать график работы, преданность делу и правильный маркетинг, чтобы ваш бизнес заметили.

Если вы хотите выделиться на фоне других служб уборки, задумайтесь над тем, чтобы за дополнительную плату предложить дополнительные услуги, как, например, покрытие пола воском или внешняя мойка помещений под высоким давлением. Эти услуги могут стать решающим фактором между вашей новой клининговой службой и опытными компаниями, у которых слишком большой список клиентов, чтобы обеспечить такой уровень уборки.

10. Копирайтер-фрилансер

Рабочее место копирайтера / Фото Symbolictextdevelopers

Если вы прирожденный мастер слова и неплохо разбираетесь в маркетинге, вы можете попробовать себя в качестве внештатного копирайтера. Независимо от того, пишете ли вы блоги, вебконтент или пресс-релизы, многие компании будут платить за ваши услуги. Вы можете повысить свою ценность, предлагая клиентам знания в области SEO, чтобы помочь им разработать стратегию продвижения конкретных ключевых слов, которые их целевая аудитория уже использует в онлайн-поиске. Большинство внештатных копирайтеров в США просят от 40 до 50 долларов США в час, но те, кто имеет опыт работы в определенной сфере, могут брать за свои услуги еще больше. В Украине эта сумма меньше, но владение иностранными языками открывает для вас рынки копирайтинга по всему миру.

Внештатный копирайтинг – это отличный бизнес, потому что для работы вам требуется только подключение к Интернету. Это бизнес, которым можно заниматься, не выходя из дома, или даже в дороге, если вы путешествуете. Если вы создадите достаточно большую сеть потребителей ваших услуг и получите рекомендации от довольных клиентов, вы даже сможете сделать фриланс копирайтинг своей постоянной и основной работой.

11. Услуги по уходу за пожилыми людьми на дому

Уход за пожилыми людьми / Фото Staysmartcare

Услуги в сфере ухода и ведения домохозяйства могут оказать значительную поддержку пожилым людям, которые нуждаются в уходе на дому. В то же время это услуги, спрос на которые будет только расти. По данным американского Национального института по проблемам старения, в период с 2010 по 2050 год прогнозируется увеличение численности населения 85 лет и старше на 351%, а количество столетних людей (людей старше 100 лет) возрастет в десять раз. Многие из них потребуют ухода и помощи, часто в своих собственных домах.

К счастью, чтобы помогать пожилым людям и одновременно развивать успешный бизнес, не обязательно иметь опыт работы в сфере здравоохранения, хотя эти навыки, безусловно, будут актуальны. Многим пожилым людям нужна помощь во всем, начиная от мелких поручений и заканчивая ремонтом по дому. Имея определенный опыт, вы можете развивать свой бизнес, помогая пожилым людям переезжать из своих домов в дома престарелых, предлагая такие услуги, как упаковка, перевозка, расстановка или хранение мебели и вещей.

12. Услуги по переводу

Перевод онлайн / Фото Regated

Согласно исследованию маркетинговой компании IBISWorld, в 2020 году в области переводческих услуг, как и во многих других отраслях наблюдался спад, однако в 2021 году прогнозируется значительный рост. Это прогнозируемый рост не должно вас удивлять, поскольку стабильный онлайн открыл предпринимателям из других стран доступ к англоязычным рынков и наоборот.

Эта тенденция создала возможность для носителей нескольких языков предлагать специфические услуги, такие как перевод документов и перевод вебсайтов на другие языки для использования на иностранных рынках. Если же вы владеете несколькими языками, то попытка занять нишу в сфере переводческих услуг может стать успешным бизнес-проектом.

13. Цифровой маркетинг

Цифровой маркетинг / Фото Emprender-facil.com

Значение Интернета растет с каждым днем, поэтому компаниям все труднее пробиться через информационный хаос и правильно продвигать себя на рынке. Услуги цифрового маркетинга всегда актуальны, поэтому много малых и средних предприятий предпочитают отдать их на аутсорсинг, чем создавать внутреннюю команду с немалым бюджетом. Если вы специалист в области SEO, контент-маркетинга, pay-per-click, вебразработки или управления социальными сетями, у вас есть возможность заняться бизнесом, который позволит вам работать из дома по свободному графику.

Цифровой маркетинг - это важная часть бренда, поэтому для вас очень важно реагировать на изменения в маркетинговых стратегиях ваших клиентов. Управление социальными сетями предполагает едва не круглосуточное наблюдение за комментариями и сообщениями, а не просто публикации сообщений по принципу "поставил и забыл". Если вам нравится разрабатывать стратегии и тщательно реализовывать планы, цифровой маркетинг может стать для вас наиболее подходящим бизнесом. Вы также можете рассмотреть возможность стать аффилированным маркетологом, что является еще одной формой цифрового маркетинга.

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14. Закусочная на колесах - фудтрак

Закусочная на колесах / Фото Tradewheel

В условиях, когда во многих городах возможности открытия ресторана или кафе в помещении ограничены, начинающие рестораторы могут добиться большего успеха с помощью фудтраков. Фудтраки бывают разных форм и размеров и предлагают широкий ассортимент закусок и блюд. Возьмите свой любимый стиль еды в дорогу и предложите свои кулинарные пристрастия непосредственно проголодавшимся клиентам. Конечно, вы будете много работать, но вы будете находиться в месте, которое вам нравится, и сможете общаться с людьми, у которых схожие интересы.

Закусочные на колесах могут многим показаться довольно дикой идеей, однако эта индустрия активно развивается. Накладные расходы и содержание фудтрака обходится значительно дешевле, чем аренда помещения под кафе или оплата коммунальных услуг ресторана, к тому же у вас есть дополнительное преимущество - мобильность.

15. Услуги ландшафтного дизайна

Стрижка газонов / Фото Lawnfather

Если вы росли в доме с газоном, скорее всего, ваши родители заставляли вас ухаживать за ним. Для многих из нас уход за газоном является хлопотным делом, но некоторым он приносит ощущение покоя и умиротворенности. Работа на свежем воздухе своими руками по созданию и оформления природного ландшафта может быть полезным занятием. А поскольку многие считают эту работу изнурительной, то для вас эта работа она может быть еще и прибыльной.

Для предоставления услуг по уходу за газонами нужно не более чем базовое оборудование: прицеп для авто, возможно, несколько сотрудников, в зависимости от количества клиентов и объема работ. Вы можете превратить небольшую службу по уходу за газонами в полноценную ландшафтную компанию, предлагая услуги премиум-класса. Если вам нравится работать на свежем воздухе и создавать элегантные ландшафты, эта бизнес-идея для вас.

16. Райдшеринг и работа водителем такси.

Работница службы такси / Фото Thezebra

Если создание собственного бизнеса кажется вам сложным или слишком рискованным, вы всегда можете использовать свой автомобиль, чтобы стать водителем в формате райдшер (rideshare). Такие программы, как Bolt или Uber, позволили людям начать заниматься дополнительной бизнес-деятельностью, которая хорошо оплачивается и требует только желания довезти людей до места назначения и время от времени поддерживать беседу.

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Водители попутных машин, как например в сервисе Blablacar, имеют значительно большую независимость и возможность самому спланировать свой график работы, правда, им придется гораздо больше времени уделить вопросам поиска клиентов. Итак, если любая из других бизнес-идей кажется вам слишком трудоемкой или требует начального капитала, райдшеринг может стать для вас отличным способом окунуться в мир предпринимательства.

17. Агент по недвижимости

Агент по недвижимости с клиентами / Фото Uphomes

Для многих людей разобраться в рынке жилья и недвижимости является непосильной задачей. Как агент по недвижимости, вы можете помочь людям найти дом или квартиру их мечты по цене, которая соответствует их бюджета. Однако эта работа потребует у вас не только владение ценами на рынке недвижимости, а и неплохих навыков общения с людьми. Поэтому сами для себя решите, готовы ли и умеете ли вы общаться с людьми. Если это вам довольно сложно, то вероятно эта бизнес-идея не для вас.

18. Графический дизайнер

Рабочее место графического дизайнера / Фото Victoryprintdesign

Корпорации, малые предприятия и индивидуальные предприниматели требуют привлекательных рекламных материалов, но не все знают, как эта реклама должна выглядеть в конечном формате. Если у вас есть художественная жилка и вы знаете, как превратить предлагаемый контент в визуально приятный формат, то идея открыть бизнес по предоставлению услуг графического дизайна для вас.

Вы можете предложить клиентам разработку и создание флаеров, цифровых объявлений, плакатов и других рекламных визуальных материалов. Преимущество графического дизайна заключается также в том, что для него не требуется много физических инструментов, кроме ноутбука и стола.

19. Бизнес печати на футболках.

Оборудование для печати на ткани / Фото Subli-star

Как и в случае с графическим дизайном, если вы владеете хорошим художественным чутьем, вам может понравиться открыть бизнес печати на футболках. Вы можете как воплощать собственные художественные идеи, так брать визуальные образы с открытых источников и печатать их на чистых футболках. В любом случае, если у вас есть место для размещения установки печати на футболках, вы сможете с легкостью приобрести необходимые инструменты и начать свой небольшой бизнес.

20. Дропшиппинг : прямые поставки

Схема работы дропшиппинга / Фото 24 канал

Не все компании, продающие товары, хранят их у себя на складе или в магазине. В системе прямых поставок, которую называют дропшиппинг, лица, управляющие сайтами электронной коммерции, довольно часто обращаются к третьей стороне для выполнения заказов. Третья сторона - это, скорее всего, оптовый или розничный продавец или другая организация, которая управляет складом и операциями по доставке. Минимальный инвентарь и инструменты, необходимые для дропшиппинга, делают его особенно хорошей идеей для стартапа, если вы беспокоитесь о накладных расходах и ограничены в физическом пространстве.

21. Уход за животными

Уход за животными и работа онлайн / Фото Ledevoir

Более половины украинских семей имеют домашних животных. Когда эти семьи выезжают на длительное время им нужен кто-то, кто присмотрит за их воспитанниками, а значит ваш малый бизнес по уходу за домашними животными может обеспечить им душевный покой. Как няня для животных вы будете ухаживать за собаками, кошками или другими животными своих клиентов у них дома, кормить их, давать им воду, играть с ними, проводить с ними время и (в случае с собаками) выгуливать их по мере надобности. Вам нужно будет регулярно информировать своих клиентов о том, как поживают их воспитанники.

Если у вас есть другие источники дохода, для которых требуется только подключение к сети и ноутбук, работа с животными может стать особенно удачной идеей малого бизнеса. Почти все владельцы животных будут рады позволить вам работать на своем ноутбуке, пока вы проводите время у них дома с их воспитанниками, а это значит, что вы можете получать доход одновременно из двух источников.

Какой же малый бизнес будет наиболее успешным?