Как начать бизнес на Amazon с 500 долларами в кармане

Amazon остается самым посещаемым онлайн-магазином в США. Во времена пандемии его популярность только растет. Если вы задумались над началом Amazon-бизнеса, вы вам расскажем о четырех моделях, с которыми вы сможете получить большие прибыли, имея минимальную сумму.

Согласно опросу Feedvisor по 2019 год, 89 % покупателей заявили, что чаще покупают на Amazon, чем на других онлайн-платформах. Тенденция продажи от посторонних продавцов (3P sellers) прогрессирует. Во втором квартале 2021 они продали 56 % продуктов на площадке. Это больше, чем в прошлые годы. В частности, в 2013 году на 3P sellers приходилось лишь 40 % от общего количества продаж магазина.

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Рост продаж от 3P sellers на Amazon / Фото Statista

Основные модели онлайн-бизнеса на Amazon

Розничный арбитраж

Поскольку Amazon в Украине еще не открылся, это неудобная модель. Но, чтобы лучше понять другие, нужно разобраться в этой.

Как это выглядит: Товар из розничной сети перепродают на Amazon по более высокой цене. Больше всего можно заработать в четвертый квартал года, когда продажи растут и общество готово переплачивать.

Прибыль: разница в цене покупки товара и цене его продажи минус комиссия Amazon. В этом году сервис Jungle Scout провел опрос продавцов и выяснил, что 25 % тех, кто выбрал именно эту модель бизнеса зарабатывают меньше 500 долларов в месяц, 65 % удается заработать до 5000 долларов.

Первая инвестиция: 500 - 1000 долларов.

Плюсы:

минимальный вклад;

поняла модель.

Минусы:

низкие доходы;

много времени занимает выбор товара.



Как работает модель Розничный арбитраж / Фото Forbes

Онлайн-арбитраж

Это тот самый розничный арбитраж, но онлайн, без визитов в магазины.

Как это выглядит: Вы покупаете товар на соседних платформах: Walmart, eBay, Etsy и затем продаете его на Amazon по более высокой цене.

Прибыль: по разнице в цене товаров минус комиссия Amazon.

Первая инвестиция: 500 – 2500 долларов.

Прибыль складывается там же: с разницы в цене товаров минус комиссия маркетплейсу. Согласно опросу Jungle Scout, 55 % продавцов зарабатывают до 5000 долларов в месяц, тратя не менее 20 часов в неделю.

Конечно, такой бизнес можно вести удаленно из Украины. Вам нужно купить товар онлайн в США, отправить его по адресу подготовительных центров (преп-центров), которые принимают продукт и клеят специальные штрих-коды для Amazon.

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С плюсами все ясно: это удобно, ведь бизнес можно вести онлайн, больший выбор товаров. С минусов назовем следующие:

необходимость дополнительных инструментов для оценки рентабельности товара. В этом вам помогут специальные онлайн-курсы;

без автоматизации процесса работа не из легких, ведь стоит проводить поиск и анализ товаров;

бывают проблемы с платежными системами: карты украинских банков не принимают для оплаты;

необходимость использования преп-центров, а это дополнительные средства.



Как работает модель Онлайн-арбитраж / Фото Forbes

Оптовая торговля на Amazon (Wholesale)

Эта форма очень похожа на онлайн-арбитража, однако речь идет о закупке товаров минимальными партиями, которая минимизирует закупочные цены и увеличит прибыль. Однако, здесь есть определенные риски: если не угадаете со спросом, будете вынуждены продать все под ноль.

Первые инвестиции: 3000 тысячи долларов. Для старта также нужно программное обеспечение для автоматизации и упрощения процесса поиска.

Прибыль: Согласно опросу Jungle Scout, 61 % wholesale предпринимателей зарабатывают более 5000 долларов в месяц. 49 % тратят на этот бизнес до 20 часов в неделю и только 18% работают 40 часов и более.

Плюсы:

большие прибыли чем на других моделях;

средства прибыли можете снизить розничную цену на Amazon, обойти конкурентов, увеличив скорость оборота средств;

найдя хорошего поставщика, можно увеличить ассортимент;

меньше усилий на обслуживание продаж через однотипность продукции.

Минусы:

значительные начальные инвестиции;

риски заморозить средства, если неправильно оценить спрос.



Как работает модель Wholesale / Фото Forbes

Private Label бизнес

Такая модель передбачання брендирование собственного товара. Бизнес, основанный на такой модели, обладает способностью расти за пределы Amazon. Таким образом, вы уменьшаете риск конкуренции и получаете большие прибыли.

Заметьте, это самая дорогая модель ведения бизнеса. Первые инвестиции могут составлять от 5000 долларов до 10000, а иногда вдвое больше. Первый прибыль можно будет получить через полгода.

Плюсы:

создается собственный бренд, который (в перспективе) может быть продан отдельно от бизнеса или вместе с ним;

меньше конкуренция при правильном позиционировании и выборе ниши;

возможность иметь несколько собственных брендов;

прекрасные перспективы масштабирования бизнеса на другие платформы и рынки.

Минусы:

значительные капиталовложения на старте;

нужно хорошо разбираться в вопросах маркетинга, логистики, настройке рекламы, особенностях продаж или иметь команду, чтобы делегировать эти вопросы;

в отличие от других моделей, вы начинаете с нуля: продукт не имеет истории продаж.



Как работает модель Private Label / Фото Forbes

Amazon-бизнес есть на любой бюджет и уровень опыта. Хотите испытать свои возможности, вложив значительные суммы, попробуйте Private Label или Wholesale. Если хотите начать с самых инвестиций и отдаленно – выбирайте онлайн-арбитраж.