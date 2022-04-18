Малое количество заявлений в марте и апреле связано с осложненной работой судов в регионах, где происходят боевые действия. Из-за этого и есть такая большая разница в ситуации за февраль и с начала войны.
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Ведь в целом в Украине ежемесячно заявления на открытие дела о банкротстве подавали в среднем 1 250 компаний.
Отметим, после введения военного положения процедура открытия производства не изменилась.
Чтобы открыть производство по делу о банкротстве по юридическому лицу, которое зарегистрировано в зоне боевых действий или на оккупированной территории, необходимо обратиться с заявлением в хозяйственный суд, на территории которого зарегистрирован должник,
– говорится в сообщении.
Подсудность судов с территорий боевых действий временно передали другим судам.
Как изменили подсудность судов
- Хозяйственные суды Херсонской и Николаевской областей передали Хозяйственному суду Одесской области;
- Сумской и Черниговской областей – Черкасской области.
Пока нет информации об изменении подсудности судей в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Однако на их сайтах указано, что учреждения работают и принимают корреспонденцию.