Нацбанк хочет национализировать активы "Сбербанка" и "Проминвестбанка" в Украине

Национальный банк Украины предложил правительству национализировать активы, которые удалось вывести из дочерних российских госбанков.

Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко рассказал в новом интервью. По его словам, любые российские активы, которые мы можем взыскать в пользу Украины, сейчас не будут лишними.

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Перспективы национализации дочерних банков России: что известно

"Сбербанку" и "Проминвесту" были аннулированы лицензии в первые дни полномасштабной войны. Следующим шагом должно стать принудительное изъятие их активов.

11 марта Нацбанк направил в Кабинет министров письмо, в котором предложил принудительно изъять финансовые активы "Сбербанка" России и "Проминвестбанка",

– сообщил Шевченко.

По данным Нацбанка Украины, при национализации активов этих банков в доход государства может поступить около 26 миллиардов гривен. Это активы в форме средств, облигаций внутреннего государственного займа и депозитных сертификатов.

Кроме того, Шевченко подчеркнул, что вкладчики этих банков безусловно должны получить выплаты в пределах гарантированной государством суммы. Речь идет о 200 тысячах гривен на момент, когда банки выводились с рынка.

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