На складе площадью 10 тысяч квадратных метров хранили разные виды алкоголя (вино, крепкие напитки, пиво), продукты, воду и безалкогольные напитки. Также имелись аксессуары для дома, книги и предметы декора.

Достойно внимания Coca-Cola допустила свое "полное исчезновение" в России: все зависит от войны в Украине

Компания GoodWine потеряла склад из-за обстрелов россиян

В компании GoodWine заявили, что склад разрушен на 100%. Они добавили, что там хранили 1,6 миллиона бутылок вина, из них 15 тысяч – коллекционные.

На сегодняшний день компания организует складскую логистику на собственных объектах. В то время как в будущем в планах GoodWine провести реорганизацию склада совместно с логистическим оператором за пределами столицы Украины – Киева. В целом компания оценивает ущерб в 15 миллионов евро.

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Компания Uklon приняла решение о приостановлении работы в Херсоне и области. Это нововведение начало действовать еще 1 мая . Сервис добавил, что это решение носит вынужденный характер и временный. Соответствующее сообщение компания отправила своим клиентам в регионе.

. Сервис добавил, что это решение носит вынужденный характер и временный. Соответствующее сообщение компания отправила своим клиентам в регионе. Крупнейшая японская нефтеперерабатывающая компания отказалась сотрудничать с Россией. Речь идет о Eneos Holdings. Фирма решила не закупать сырой энергоресурс у государства-агрессора пока та не прекратит войну в Украине.

Фирма решила не закупать сырой энергоресурс у государства-агрессора пока та не прекратит войну в Украине. Ритейлер и производитель одежды LPP SA заявил о продаже бизнеса в России. Польская компания владеет многими известными марками: Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay.

До того как заявить об окончательном выходе с рынка России, в LPP SA сообщали о введении ограничений по деятельности на территории страны-агрессора.

Грузинская компания IDIS Borjomi 29 апреля 2022 сообщила о прекращении работы двух своих заводов по разливу минеральной воды под одноименным брендом. Дело в том, что эта фирма принадлежит российской "Альфа-группе", владельцы которой попали под санкции стран Запада.

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