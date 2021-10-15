Мы живем в Армагеддоне, – глава Uber Freight о кризисе в сфере перевозок

Пандемия коронавируса сделала логистическую сферу еще более востребованной, ведь люди все больше покупают онлайн. Но вместе с этим в сфере появились серьезные проблемы.

Глава логистического подразделения Uber Technologies Лиор Рон сказал, что нет единого решения кризиса грузоперевозок.

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Это действительно требует усилий всей индустрии, потому что это беспрецедентные времена. Мы буквально живем в Армагеддоне,

– сказал глава Uber Freight.

Что такое Uber Freight Это посредники между судовыми перевозками и перевозками внутри страны. В сети работает более 1 миллиона водителей, которые на грузовиках развозят товары по США.

Кадровый голод

Одной из ключевых проблем логистической сферы в США является недостаточное количество водителей. Среди причин низкой заинтересованности потенциальных сотрудников:

недостаточный уровень заработной платы;

тяжелые условия труда;

вдали от семьи.

Как спасают логистическую сферу в США

Чтобы частично решить проблему логистического кризиса в США обнародовали план по уменьшению заторов в ключевых портах Западного побережья. Теперь разгружать и передавать грузы водителям будут круглосуточно и без выходных.

Кроме того, планируется ускорения процесса выдачи коммерческих водительских прав и хотят способствовать обучению потенциальных водителей грузовиков.

Как появился логистический кризис

Лиор Рон объясняет, что важную роль сыграло изменение поведения потребителей.

Мы просто заказываем все больше и больше товаров к своему порогу. Но цепочка поставок абсолютно несбалансированная. Мы видели это по судам. И так же с грузовиками,

– сказал Рон.