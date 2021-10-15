Глава логистического подразделения Uber Technologies Лиор Рон сказал, что нет единого решения кризиса грузоперевозок.
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Это действительно требует усилий всей индустрии, потому что это беспрецедентные времена. Мы буквально живем в Армагеддоне,
– сказал глава Uber Freight.
Что такое Uber FreightЭто посредники между судовыми перевозками и перевозками внутри страны. В сети работает более 1 миллиона водителей, которые на грузовиках развозят товары по США.
Кадровый голод
Одной из ключевых проблем логистической сферы в США является недостаточное количество водителей. Среди причин низкой заинтересованности потенциальных сотрудников:
- недостаточный уровень заработной платы;
- тяжелые условия труда;
- вдали от семьи.
Как спасают логистическую сферу в США
Чтобы частично решить проблему логистического кризиса в США обнародовали план по уменьшению заторов в ключевых портах Западного побережья. Теперь разгружать и передавать грузы водителям будут круглосуточно и без выходных.
Кроме того, планируется ускорения процесса выдачи коммерческих водительских прав и хотят способствовать обучению потенциальных водителей грузовиков.
Как появился логистический кризис
Лиор Рон объясняет, что важную роль сыграло изменение поведения потребителей.
Мы просто заказываем все больше и больше товаров к своему порогу. Но цепочка поставок абсолютно несбалансированная. Мы видели это по судам. И так же с грузовиками,
– сказал Рон.