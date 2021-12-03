Как стартапу это удалось Влад Яценко рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу. Полную версию разговора с успешным предпринимателем читайте по ссылке .

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Почему Revolut не тратит деньги на рекламу

Компании Revolut удалось нарастить клиентскую базу свыше 16 миллионов пользователей всего за 6 лет. Команда стартапа, по словам Влада Яценко, разрабатывает свое приложение и цифровые продукты таким образом, что они прогрессивнее и намного лучше, чем у конкурентов.

Добиться успеха удалось без рекламы, ведь Revolut следует стратегии рекомендаций – довольные пользователи советуют сервис своим близким и знакомым.

Мы делаем клиентов довольными нашей продукцией. Когда они нас рекомендуют, мы экономим на рекламе. Затем инвестируем деньги, которые удалось сэкономить, в усовершенствование наших продуктов. Таким образом, мы выигрываем дважды,

– отмечает Яценко.

По словам украинца, когда продукты первоклассные – клиенты довольны, рекомендуют компанию, то цикл начинается снова. Для этого Revolut сейчас ищет лучшие таланты на украинском рынке . "Они будут строить продукты и помогать нам делать все WOW", – добавил предприниматель.