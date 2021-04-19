Генеральный директор Amazon Джефф Безос переходит на другую должность в компании. В своем последнем письме как глава компании он призвал быть не только клиентоориентированным, но и ориентированными на работников.

Ежегодно в апреле Джефф Безос рассылает акционерам письмо, в котором рассказывает о состоянии компании, ее планах, а также делится опытом. В своем последнем письме основатель Amazon призвал компанию двигаться в направлении статуса "лучшего работодателя земли и самого безопасного места для работы" .

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Почему фокус письма – работники

В американских СМИ периодически появляется информация о плохих условиях работы для работников Amazon: водители часто попадают в аварии, потому что спешат выполнить обязательства по доставке, а компания относится к своим работникам как к роботам.



Работники жалуются на плохие условия / Фото GettyImages

Джефф Безос не признает этих обвинений.

Amazon всегда серьезно заботится о сотрудниках, гордится рабочей средой и создает не только рабочие места для IT-специалистов и людей с высшим образованием, но и для тех, у кого никогда не было такого преимущества,

– отметил Безос.

Однако он соглашается, что компании следует улучшать условия для своих работников и определенные проблемы существуют.

Безопасность в Amazon

По словам Безоса, около 40% производственных травм в Amazon связанные с травмами мышц и суставов через однотипные рабочие движения в течение дня.

Чтобы решить проблему травм, в компании:

ввели программу WorkWell, в рамках которой сотрудников обучают безопасности, проактивного образа жизни и физическим упражнениям.

разрабатывают автоматизированные расписания для перемещения сотрудников между рабочими местами, где задействованы разные группы мышц.

Всего в проекты по безопасности Amazon инвестирует более 300 миллионов долларов, из них 66 миллионов долларов пойдет на разработку технологии предотвращения столкновения погрузчиков и другого промышленного транспорта.

Зарплаты в Amazon

Безос отметил, что Amazon стала примером для других компаний, когда установила минимальную зарплату в 15 долларов в час . Это увеличило среднюю зарплату в других компаниях на рынке на 4,7%.

Если мы можем заниматься двумя бизнесами одновременно – онлайн-торговлей и облаками – и удерживать их на самом высоком уровне, то мы безусловно сможем повторить это и с двумя новыми целями (ориентированность на клиентов и работников). На самом деле я уверен, что цели укрепят друг друга,

– добавляет Безос.

Напоследок основатель Amazon призвал всех в компании быть собой и одновременно быть необычными – сохранять свою самобытность и уникальность.