Мы больше не взимаем, — работники портов о логистическом кризисе
Источник:Business Insider
Крупнейшие порты США работают круглосуточно и без выходных, чтобы справиться с объемами товаров, привозимых из Китая и других стран. Работники уже на грани своих возможностей и говорят, что конца кризиса даже не видно.
Четыре из двенадцати опрошенных работников портов в разных уголках США отметили, что за 20 лет своей работы еще ни разу не видели ничего похожего.
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Половина моей смены просто пытается постичь все количество контейнеров. Это бесконечная ситуация, в которой я все время решаю неотложные проблемы. Другое просто невозможно делать. Там едва хватает места, чтобы разгрузить корабли,
– описал ситуацию сотрудник порта Лос-Анджелеса.
Проблемы в портах США
Множество контейнеров приводит к тому, что грузы постоянно смешиваются – например междугородные с городскими. Поэтому работники вынуждены прекращать разгрузку кораблей и реорганизовывать контейнеры.
Не менее важной проблемой является нехватка кранов для разгрузки судов. Их сократили вдвое из-за нехватки места в портах. Но это существенно усложнило разгрузку судов. О проблеме нехватки оборудования в портах заявили 8 опрошенных.
Для полноценной разгрузки больших кораблей понадобится семь – восемь кранов. Но ни один терминал не справляется с таким количеством кранов на доке. Наша работа гораздо сложнее, когда порты перегружены,
– поделился сотрудник порта Лос-Анджелеса.
Из-за перезагруженности портов стало сложно координировать работу. Обычно процесс разгрузки и перезагрузки корабля продолжался в среднем 3,6 дня. Теперь – вдвое больше. Часто из-за того, что трудно координировать работу с дальнобойщиками и обеспечить доступ к конкретным контейнерам кранов. Два работника рассказали, что уже привезли контейнер для погрузки товара в грузовик, но никого не было.
Порты физически не могут принять 160 судов в день / Фото Unsplash
Также работники не могут долго выдерживать этот безумный темп работы. Порты построены для разгрузки 30 – 40 судов в день. Однако вынуждены принимать гораздо больше.
Мы не можем вечно поддерживать этот темп. Этого никогда не сделают, но стоило бы разрешить разгружать только грузы первой необходимости,
– сказал работник порта Лонг-Бич.
Сейчас в портах на 30% больше трафика. При этом на 28% меньше работников. Люди жалуются, что в портах не нанимают новых людей, но и не платят сверхурочно работающим.
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Логистический кризис в мире: главное
- Логистический кризис в мире в самом разгаре и эпицентрами являются США и Китай.
- В США перезагружены порты – недавно зафиксировали рекорд из 100 ожидавших разгрузки судов в 2 крупнейших портах. Чтобы ускорить разгрузку, порты перевели на круглосуточную работу. Но сильно это не помогло, ведь есть проблемы и в смежных отраслях: например, не хватает 80 тысяч водителей грузовиков, которые разгруженные товары забирали бы из портов.
- То, что суда так долго ждут в портах США, привело к другой проблеме – дефициту контейнеров в Китае. Поэтому компании вынуждены выбирать более дорогую альтернативу – железнодорожные перевозки – или сообщать своим клиентам о дефиците товара, как это недавно сделала IKEA.