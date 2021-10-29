Мы больше не взимаем, — работники портов о логистическом кризисе

Крупнейшие порты США работают круглосуточно и без выходных, чтобы справиться с объемами товаров, привозимых из Китая и других стран. Работники уже на грани своих возможностей и говорят, что конца кризиса даже не видно.

Четыре из двенадцати опрошенных работников портов в разных уголках США отметили, что за 20 лет своей работы еще ни разу не видели ничего похожего.

Интересно Никаких пробок и безопасность на улицах: как технологии улучшают жизнь городов, – мнение эксперта

Половина моей смены просто пытается постичь все количество контейнеров. Это бесконечная ситуация, в которой я все время решаю неотложные проблемы. Другое просто невозможно делать. Там едва хватает места, чтобы разгрузить корабли,

– описал ситуацию сотрудник порта Лос-Анджелеса.

Проблемы в портах США

Множество контейнеров приводит к тому, что грузы постоянно смешиваются – например междугородные с городскими. Поэтому работники вынуждены прекращать разгрузку кораблей и реорганизовывать контейнеры.

Не менее важной проблемой является нехватка кранов для разгрузки судов. Их сократили вдвое из-за нехватки места в портах. Но это существенно усложнило разгрузку судов. О проблеме нехватки оборудования в портах заявили 8 опрошенных.

Для полноценной разгрузки больших кораблей понадобится семь – восемь кранов. Но ни один терминал не справляется с таким количеством кранов на доке. Наша работа гораздо сложнее, когда порты перегружены,

– поделился сотрудник порта Лос-Анджелеса.

Из-за перезагруженности портов стало сложно координировать работу. Обычно процесс разгрузки и перезагрузки корабля продолжался в среднем 3,6 дня. Теперь – вдвое больше. Часто из-за того, что трудно координировать работу с дальнобойщиками и обеспечить доступ к конкретным контейнерам кранов. Два работника рассказали, что уже привезли контейнер для погрузки товара в грузовик, но никого не было.



Порты физически не могут принять 160 судов в день / Фото Unsplash

Также работники не могут долго выдерживать этот безумный темп работы. Порты построены для разгрузки 30 – 40 судов в день. Однако вынуждены принимать гораздо больше.

Мы не можем вечно поддерживать этот темп. Этого никогда не сделают, но стоило бы разрешить разгружать только грузы первой необходимости,

– сказал работник порта Лонг-Бич.

Сейчас в портах на 30% больше трафика. При этом на 28% меньше работников. Люди жалуются, что в портах не нанимают новых людей, но и не платят сверхурочно работающим.

К теме Кризис поставок в мире набирает обороты: что его повлекло за собой

Логистический кризис в мире: главное