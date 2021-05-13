Американец подделал документы о компаниях. Также он предоставил фейковые банковские счета, на которые получил деньги.
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Деньги Кадир получил по программе защиты бизнеса во время карантина. Информацию о вымышленных компаниях он подал в 3 разные банки. Отметил, что он якобы является руководителем и учредителем.
Мошенник продумал все, отметил в документах и о количестве сотрудников. На фейковые банковские счета Кадиру насчитали 5 миллионов долларов. За эти деньги он купил:
- Ferrari;
- Bentley;
- Lamborghini.
Также известно, что у американца осталась часть денег. Их он потратил на путешествия.
Мошенника "раскусили"
Прокуратура США уже занялась схемой Мустафы Кадира. Его привлекли к ответственности, а часть активов уже арестовали:
- конфисковали Ferrari 458 Italia 2011 года выпуска, которую Кадир зарегистрировал на All American Capital Holdings;
- наложили арест на Lamborghini Aventador S 2018 года выпуска – автомобиль зарегистрирован на ту же компанию.
Кадира выпустили под залог в 100 тысяч долларов. Суд состоится в конце июня. Если его признают виновным по всем пунктам – приговорят к 302 годам лишения свободы.