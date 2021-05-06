Украинскую экономику творят не так крупные компании, как малый и средний бизнес (МСБ). На них приходится 55% ВВП . МСБ также создают семь из десяти рабочих мест в мире, по данным Всемирного банка . Интересно, что роль малого и среднего бизнеса выше в высокоразвитых странах. Ведь там бизнес имеет доступ к технологиям, а следовательно, и к возможностям.

Полезно "Удаленка": препятствие, расходы или возможности для бизнеса

В материале Бизнес 24 рассказываем, как работает бизнес, отрезанный от технологий, и бизнес, который их использует, чтобы расти.

Бизнес без технологий

Представим магазин , который продает одежду или любые другие непродовольственные товары в розницу. Владелец арендует помещение вблизи центра города для магазина и отдельное помещение в жилом районе с дешевой арендой для работников, не работающих с клиентами: бухгалтер, оператор колцентра, логист и тому подобное.

Удаленность офиса от магазина создает неудобства, ведь приходится отправлять документы по почте, и владелец или директор не имеет возможности контролировать всех работников.



Только физическое присутствие на рынке теперь недостаточное / Фото Unsplash

К тому же исключительно физическое присутствие на рынке отбирает у магазина потенциальных клиентов. Если в 2007 году доля продаж онлайн в США была всего 5,1%, то в прошлом году – уже 21,3% от общего количества продаж. И доля эта будет расти. Поэтому магазин, который недоступен для клиентов 24/7 онлайн, проигрывает.

Как небольшой бизнес, магазин имеет мало каналов коммуникации с клиентами: работник раздает листовки возле магазина, большинство из которых попадает в корзину для мусора. Компания также заказывает рекламу на местном радио, надеясь, что она "дойдет" до части целевой аудитории. Но магазин не таргетирует свою рекламу, то есть не доносит ее прицельно к тем, кого она заинтересует. А это делает его менее конкурентным на рынке, ведь, согласно исследованию Nielsen 2017 года, около 47% реклам были таргетированной.

В то же время магазину приходится работать с большим количеством документов: накладные на товары, отчеты, договоры с поставщиками и тому подобное. А без аналитики не удается отслеживать, какие товары являются успешными, а какие – стоит заменить.

Сегодня компании продолжают тратить огромные деньги на документооборот. Как показало исследование Gartner :

использование бумаги в офисе обходится компании в 13 – 31 раз дороже, чем стоит сама бумага;

в среднем 1 работник использует 10 тысяч листов бумаги ежегодно;

компании это обходится в 3% от общих расходов.

Пандемия коронавируса как никогда проявила всю сложность работы без использования диджитал-возможностей. Особенно это почувствовал на себе малый и средний бизнес, ведь там ресурс и финансовая "подушка на черный день" ограничены, а невозможность работать в локдаун, если ты только в оффлайне, заставила многих даже полностью закрыться. Произошло бы это, если бы небольшие бизнесы были более диджитализовани и доступны для клиентов в онлайн?

Чтобы не зависеть от обстоятельств, следует максимально внедрять в бизнес-процессы диджитал-инструменты. Их применение позволяет гибко управлять форматом работы компании и ее сотрудников, работать с любого места, в любое удобное время и именно так, как нужно определенному бизнесу. Большинство таких инструментов имеют в основе облачные и интернет-технологии, а также сервисы на основе Big Data – уверяют эксперты Киевстар. А доступ к ним можно иметь даже со смартфона.

Мы понимаем, с каким вызовом сталкиваются сейчас компании среднего и малого бизнеса. И видим, как быстро меняется мир вокруг нас. Чтобы продолжать работать при любых условиях, необходимо не только дать инструменты для онлайн-работы сотрудников, но и настроить коммуникацию с партнерами и клиентами так, чтобы быть от них на расстоянии клика в телефоне, ведь это сейчас – самый короткий путь. Если клиент не может найти вас в интернете или сообщениях на своем мобильном – ваш бизнес проигрывает конкурентам, которые там есть,

– говорит Константин Вечер, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар.

Диджитализация: возможность или необходимость

Сегодня диджитализация – это возможность для среднего и малого бизнеса расти и расширяться с помощью доступных технологий.

Но это также и потребность времени. Только посмотрите, как изменилось количество интернет-пользователей в Украине с 2000 года. По данным Datareportal , в январе 2021 года активно пользовалось интернетом почти 30 миллионов украинцев.

Пандемия коронавируса, ворвавшись в нашу жизнь 2020 года, стала мощным катализатором в отношениях людей и технологий:

В июле 2020 года 58% взаимодействий с клиентами по всему миру происходило в цифровом формате, согласно исследованию McKinsey . Для сравнения: в декабря 2019 года этот показатель составлял лишь 36%.

Также компании активно диджитализировалы свои продукты и услуги: 55% в июле 2020 против 35% перед пандемией.

Во время пандемии потребители резко перешли на интернет-каналы как основной способ коммуникации, и бизнес отреагировал на такое изменение. Пандемия коронавируса ускорила диджитализацию на 8 – 10 лет,

– говорится в исследовании McKinsey.

Как бизнеса осучаснитися

Связь и коммуникация

Это первый шаг для того, чтобы магазин вышел в онлайн и обезопасил себя от проблем локдаунов и карантина.

В основе любого современного бизнеса должна лежать налажена коммуникация. А для этого нужен скоростной и бесперебойный корпоративный интернет . Киевстар предлагает своим бизнес-клиентам оптимальные тарифные планы с расширенными возможностями.

Преимущества тарифных планов для бизнеса:

Максимально наполнены для бизнес-потребностей.

Включенные минуты для звонков по Украине на номера других мобильных операторов, городские номера и за границу.

Высокоскоростной мобильный интернет, который можно использовать как с основной, так и с дополнительной SIM-карты.

Все подключенные номера принадлежат компании.

Контроль объема услуг, которые используют работники компании.

Выгодные акционные предложения: для новых бизнес-клиентов скидка 50% по выбранному тарифному плану на первые полгода в рамках акции "Бизнес-старт".

Как без дополнительных затрат подключить интернет сотрудникам, работающим дистанционно? Воспользуйтесь возможностью , о которой говорится в материале "Удаленка": препятствие, расходы или возможности для бизнеса.

Автоматизация работы и бизнес-процессов

Автоматизация ежедневных процессов высвобождает для компаний дополнительный ресурс. Прежде всего, времени, средств и персонала, который может выполнять более квалифицированные задачи вместо тех, с которыми справятся диджитал-инструменты.

Несколько примеров автоматизации с современными технологиями – ниже:

Виртуальная мобильная АТС

Онлайн-магазину или любому бизнесу, который общается с клиентами по телефону или другим способом, нужен колцентр. Но сегодня для этого вовсе не нужны специальные условия в офисе или даже сам офис – компания любого размера может организовать колцентр за 15 минут, подключив к нему сотрудников отовсюду на их мобильных номерах. Понадобится лишь облачная платформа – Виртуальная мобильная АТС .

Виртуальная мобильная АТС от Киевстар – облачный сервис, для которого не нужно покупать или арендовать дорогостоящее оборудование. Современная "умная" телефония – это: объединение всех мобильных и фиксированных номеров компании в общую корпоративную сеть;

прием и распределение одновременно любого количества звонков;

запись разговоров;

собственно интерактивное голосовое меню (IVR) на мобильном номере;

интеграция с системой управления отношениями с клиентами (CRM).

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К примеру, компания Google экономит 1 миллиард долларов в год благодаря тому, что часть работников работает из дома, сообщает Los Angeles Times .

Microsoft Office 365

Малому и среднему бизнесу не обойтись без доступа к рабочим задачам онлайн, чтобы не ждать открытия офиса, магазина или ситуаций, когда невозможно открыть документ пока не доехал до компьютера или не успел на встречу из-за пробки. Более того, часто возникает необходимость работать с одними и теми же файлами сразу нескольким сотрудникам. Для таких ситуаций Киевстар предоставляет своим клиентам возможность использовать лицензированные сервисы Microsoft Office 365 , в которые входят:

1 терабайт облачного хранилища;

слово;

Excel;

Силовая установка;

Обмен;

Teams и другие.



Бизнес может наладить качественную коммуникацию онлайн / Фото Unsplash

Работники могут присоединяться к встречам в онлайн, вместе работать в командах и над совместными задачами и документами. А сделать качественную аналитику из имеющегося массива данных помогут инструменты глобальной облачной платформы Azure . Таким образом директор магазина всегда будет знать когда стоит закупать новые партии товара, а когда стоит отказаться от определенных категорий из-за низкой прибыли.

Star.Docs

Чтобы не зависеть от бумажных документов, их пересылкы контрагентам и ожидания, когда те их подпишут и вернут вам, бизнесу стоит обратить внимание на электронные аналоги. Например, безбумажный документооборот Star.Docs от Киевстар экономит время, недешевое офисное пространство и солидное количество затрат на материалы и логистику . Работники имеют доступ к документам в любое время, а подписывают документы с помощью электронной подписи. Этот сервис имеет полноценное мобильное приложение, поэтому можно сказать, что ваши документы всегда у вас в кармане.

Обмен файлами происходит за несколько секунд, а хранятся они в удобных реестрах облачного хранилища – легко искать и не нужно накапливать многочисленные папки в шкафах.

Таким образом, командировки или болезнь кого-то из уполномоченных лиц не помешают подписанию важного соглашения, а все данные будут защищены от посторонних лиц. В качестве бонуса – ваш бизнес становится эко-дружественным , ведь тратит меньше бумаги и сокращает количество соответствующего мусора.

Новые клиенты и большие продажи

Самая большая проблема малого и среднего бизнеса в условиях работы в карантин – потеря клиентов. Как известить их о том, что вы снова работаете? Как донести информацию, что вы начали работать онлайн или у вас новый ассортимент? Как привлечь новых клиентов, когда и имеющиеся стали наведываться гораздо реже?

Опять-таки, следует обратиться к диджитал-инструментам. Чтобы оставаться на связи со своими клиентами и находить новых, Киевстар рекомендует использовать таргетированные и триггерные рассылки , а также самостоятельно управлять своими промо-кампаниями, используя интеллектуальную платформу для рассылок Business Data Solution .

Business Data Solution – это: точная коммуникация с целевой аудиторией благодаря BigData-фильтрованию (по возрасту, полу, интересам и т.д.);

самостоятельное управление бюджетом промокампаний;

рассылка сообщений имеющимся клиентам через Viber и в SMS от альфа-имени компании.

Так магазину не придется тратиться на дорогу или недейственную рекламу. Таргетированная рассылка направлена ​​именно на тех, кому действительно интересно ваше предложение. А триггерная сообщит об акциях магазина людей, которые будут проходить поблизости.

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