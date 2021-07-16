Может потерпеть фиаско, но меня это не волнует, — Илон Маск о Cybertruck

В четверг, 15 июня генеральный директор компании Tesla Илон Маск в общении с поклонниками в сети твиттер заявил про "определенный шанс" того, что Cybertruck, который готовит к выпуску его компания "потерпит фиаско". Несмотря на это, Илон Маск планирует сохранить "производственный дизайн" Cybertruck почти, таким, как и в шоу-каре – гигантская металлическая трапеция.

Также Илон Маск сказал, что его "не волнует" любой риск того, что Cybertruck может потерпеть неудачу, поскольку лично ему нравится его дизайн.

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Tesla идет на риск с Cybertruck

Если быть откровенным, всегда есть определенный шанс, что Cybertruck провалится, потому что он так не похож ни на что другое. Но мне все равно. Мне он очень нравится, даже если другим он не нравится. Другие пикапы выглядят как копии одного и того же, но Cybertruck выглядит так, будто его сделали пришельцы из будущего,

– написал мультимиллиардер в твиттере.

Казус на презентации Cybertruck

Презентация Cybertruck в 2019 году вызвала ажиотаж из-за необычного дизайна и казуса, когда Илон Маск попросил руководителя отдела дизайна Tesla Франца фон Хольцхаузена попробовать разбить боковое стекло металлической пулей. К удивлению Илона Маска, который убеждал в прочности стекла, оно разбилось, хотя и осталось на месте.

Смотрите видео смешного момента во время презентации Cybertruck:

Илон Маск раскрыл новые данные о Cybertruck

Илон Маск также заявил, что Tesla не планирует устанавливать дверные ручки на Cybertruck, не уточнив, сможет ли такой автомобиль отвечать федеральным стандартам безопасности автотранспорта в США.

Он также напомнил поклонникам, что Tesla решила добавить систему управления четырьмя колесами на гигантский Cybertruck, что должно позволить ему двигаться диагонально-прямо и въезжать или выезжать из некоторых узких мест.

В конце концов, мы сохранили дизайн производства почти таким же, как в шоу-каре. Только некоторые небольшие изменения здесь и там, чтобы сделать его немного лучше. Есть дверных ручек. Автомобиль узнает вас и откроет дверь. Управление всеми четырьмя колесами - это потрясающе для максимальной управляемости и крутых поворотов!

- добавил Маск

Если функция управления четырьмя колесами действительно будет успешно реализована, это сделает Cybertruck более конкурентоспособными по сравнению с GMC Hummer EV, который уже может похвастаться функцией "крабового режима".

Смотрите видео "крабового режима" от GMC Hummer EV:

Однако Маск не прокомментировал будет ли выпущен Tesla Cyberquad, квадроцикл, который планировалось добавить в отдельные комплектации Cybertruck.

Битва электропикапов входит в "горячую фазу"

В презентации компании для инвесторов за первый квартал Tesla назвала Cybertruck таким, что до сих пор "находится в разработке".

Но это все было задолго до того, как конкуренты продемонстрировали результаты создания более традиционных пикапов с аккумуляторным питанием, такие как Ford F-150 Lightning и GMC Hummer EV.

Смотрите видео о битве на рынке електропикапив:

Ожидается, что компания представит обновленную информацию о ходе работ и результаты деятельности во втором квартале 26 июля.